الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة جهودها في تسهيل دخول الزوار إلى المملكة عبر برامج تأشيرات الزيارة المختلفة . ومع ذلك، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على ضرورة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في حال رغبة الزائر بالبقاء داخل المملكة بعد انتهاء صلاحيتها، محذّرة من فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة في حال تجاوز مدة الإقامة القانونية دون تجديد التأشيرة أو المغادرة في الوقت المحدد فهخهص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة 50,000 ريال والسجن مدة 6 أشهر .. الجوازات السعودية تصدم أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية !!

ومن خلال هذا التقرير نوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بـعقوبات انتهاء تأشيرة الزيارة، والمتطلبات اللازمة لتجديدها أو الحصول عليها، بالإضافة إلى الشروط والرسوم الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة.

عقوبات انتهاء تأشيرة الزيارة وعدم تجديدها في السعودية

شددت إدارة الجوازات على ضرورة الالتزام التام بمواعيد انتهاء تأشيرة الزيارة، حيث يتم فرض غرامات مالية وعقوبات تصاعدية على المقيمين والزوار الذين يتأخرون في تجديد التأشيرة أو يغادرون بعد انتهاء المدة المحددة.

الغرامة في حال المخالفة للمرة الأولى

في حال انتهاء التأشيرة وعدم التجديد أو مغادرة المملكة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 15,000 ريال سعودي للمرة الأولى. وتُسجّل المخالفة رسميًا في النظام الإلكتروني للجوازات مما قد يؤثر على إمكانية دخول المملكة مستقبلًا.

الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية

إذا تكررت المخالفة مرة أخرى، يتم فرض غرامة تصل إلى 25,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 3 أشهر، ويُمنع الزائر من دخول المملكة لفترة زمنية معينة.

الغرامة في حال المخالفة للمرة الثالثة

تُعتبر المخالفة الثالثة أكثر صرامة، إذ تصل الغرامة إلى 50,000 ريال سعودي مع السجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب ترحيل المقيم ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى. وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي السلطات السعودية للحد من بقاء الزوار والمقيمين المخالفين داخل أراضيها بشكل غير قانوني.

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية، يجب على المقيم تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية التي تشترطها وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات، وتشمل ما يلي:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم، مع ضرورة تجديده قبل تقديم الطلب في حال انتهاء صلاحيته.

قائمة بأسماء أفراد العائلة المطلوب زيارتهم، مع توضيح صلة القرابة بكل شخص وتوقيع الكفيل على الطلب.

إقامة سارية المفعول داخل المملكة للمقيم المتقدم بطلب الزيارة.

صورة من جواز السفر الخاص بالمقيم وصور شخصية حديثة له.

إجراء الفحص الطبي اللازم والحصول على شهادة صحية معتمدة قبل تقديم الطلب عبر المنصة الرسمية.

تتم مراجعة هذه المستندات إلكترونيًا من قبل الجهات المختصة، وفي حال الموافقة يتم إصدار التأشيرة خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز عدة أيام.

الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وهي كما يلي:

أن يمتلك المتقدم جواز سفر صالح وساري المفعول.

أن تكون الإقامة في المملكة سارية المفعول وقت التقديم على التأشيرة.

يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

تقتصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى فقط مثل (الزوجة، الأبناء، الوالدين، الإخوة والأخوات).

أن يكون عمر الأبناء القادمين للزيارة أقل من 18 عامًا.

لا يُسمح بتقديم طلبات الزيارة خلال مواسم الحج والعمرة، كما أن التأشيرة لا تتيح أداء المناسك الدينية.

ضرورة سداد الرسوم المالية المقررة كاملة عبر الجهة المختصة.

تُحدد قيمة الرسوم المستحقة بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية السعودية.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية حسب مدة الإقامة المطلوبة، وقد أعلنت وزارة الخارجية عن الفئات التالية:

الزيارة لمدة شهر واحد: 2000 ريال سعودي.

الزيارة لمدة 180 يومًا: 3000 ريال سعودي.

الزيارة لمدة عام كامل: 5000 ريال سعودي.

ويتم دفع الرسوم إلكترونيًا من خلال المنصات المعتمدة مثل نظام سداد، أو عبر البنوك السعودية المرتبطة بوزارة الخارجية.

من يحق له التقديم على الزيارة العائلية في السعودية؟

يحق للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين النظاميين في المملكة التقديم بطلب زيارة عائلية لأقاربهم من الدرجة الأولى فقط، وتشمل:

الوالدان.

الزوجة أو الزوج.

الأبناء.

الإخوة والأخوات في بعض الحالات الخاصة.

ويُشترط أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى لضمان قبول الطلب، مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت صلة القرابة.

تكلفة الزيارة من مصر إلى السعودية

بالنسبة للراغبين في القدوم إلى السعودية من جمهورية مصر العربية عبر تأشيرة زيارة عائلية، فقد تم تحديد الرسوم كما يلي:

من أسبوعين إلى 90 يومًا: 2000 ريال سعودي.

لمدة 6 أشهر: 3000 ريال سعودي.

لمدة عام كامل: 5000 ريال سعودي.

ويُضاف إلى ذلك تكلفة التأمين الصحي الإلزامي ورسوم معالجة الطلب الإلكتروني، والتي تختلف حسب الدولة ومزود الخدمة.

أهمية تجديد تأشيرة الزيارة في الوقت المحدد

تشدد الإدارة العامة للجوازات على أهمية تجديد تأشيرة الزيارة العائلية قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات والعقوبات. ويمكن للمقيمين تجديد التأشيرة عبر منصة أبشر الإلكترونية في خطوات بسيطة تشمل:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر للأفراد.

اختيار "خدمات الجوازات".

النقر على "تمديد تأشيرة الزيارة العائلية".

تعبئة البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وبمجرد إتمام العملية بنجاح، يتم تحديث حالة التأشيرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الجوازات.

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ضرورة الالتزام بتجديد تأشيرة الزيارة العائلية قبل انتهائها لتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى 50 ألف ريال وسجن لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة. وحددت الجهات المعنية المستندات المطلوبة والشروط الأساسية للحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى الرسوم الرسمية التي تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 5000 ريال حسب مدة الإقامة. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود السعودية لتنظيم الإقامة وضمان الالتزام بالقوانين وتسهيل الخدمات عبر المنصات الإلكترونية مثل أبشر ووزارة الخارجية.