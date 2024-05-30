غدًا.. خالد يوسف ضيف برنامج "بالخط العريض"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المخرج خالد يوسف، ضيفًا على برنامج بالخط العريض، للإعلامية إيمان أبوطالب،غدًا الجمعة، على شاشة الحياة الفضائية.

أسباب خلاف خالد يوسف مع هند صبري ومحمود حميدة

وخلال الحلقة يتحدث المخرج خالد يوسف عن أسباب خلافه مع النجمة هند صبري وأسباب هجومها عليها بعد فيلم “ويجا”، كما يكشف أسباب خلافه مع الفنان محمود حميدة في مسلسل "سره الباتع".

خالد يوسف يكشف عن أهم مخرجين مصر

وخلال الحلقة يأكد خالد يوسف أن عاطف الطيب أهم مخرج مصري بعد يوسف شاهين رغم ضعف كادراته الفنية، إلا أنه يمتلك 90% من أدوات المخرج العالمي.

أفلام خالد يوسف

وقال أن نهايات أفلامه هي أكثر ما يشغله عند تصوير اي عمل فني، معتبرًا أن أكثر أفلامه نجاحًا هي حين ميسرة ثم هي فوضى ودكان شحاتة، مؤكدًا أنه لم يقدم أي عمل خيب ظن جمهوره.

رأي خالد يوسف في غادة عبدالرازق

واعتبر خالد يوسف أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر موهبة واحترافية سمية الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان مر في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.

نبذة عن برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض"، يذاع يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

