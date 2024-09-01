نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حافظ: خالد يوسف مخرج مهم ومحمد رمضان "نمبر وان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان محمود حافظ، حقيقة تصريحه بأن الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان"، موضحا أنه حديثه كان خلال لقاء صحفي ووقتها كان يعرض مسلسل "جعفر العمدة"، لذلك قال أن مسلسله حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا لذلك يستحق هذا اللقب.



وتابع محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "خالد يوسف مخرج مهم وبيخرج أفضل ما في الممثل وأنا طول الوقت كنت ماشي بتوجيهاته، وأشتغلت معاه في الإسكندراني وأنا بحب أبقى ماشي بتوجيهات المخرج".



وأشار محمود حافظ، إلى أنه لا يوجد خلافات بينه وبين الفنان أحمد العوضي خلال فيلم "البلدوزر"، معقبًا:"أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه وهو نجم كبير وأشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا".

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.