بالصور.. الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مؤتمر تجديد الشراكة الاستراتيجية بين فودافون مصر وWATCH IT

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي، للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين فودافون مصر ومنصة WATCH IT، حيث كان هناك تعاون من قبل في عام 2022.

ومن المقرر أن يثمر هذا التعاون على وصل المنصة إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، الذين يمثلون القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، التي تحتل الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرية بنسبة 40% من إجمالي مستخدمي المحمول في مصر.

هذا وقد أسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.





وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصًا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.

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