حليمة بولند تتصدر تريند جوجل بعد واقعة مثيرة للجدل مع أحمد عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول واسع لمقطع فيديو أثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه برفقة الفنان المصري أحمد عبد العزيز خلال فعاليات مهرجان الفضائيات العربية المقطع الذي انتشر بسرعة البرق أظهر لحظة انتهاء مقابلة قصيرة بين الطرفين، حيث مدت بولند يدها لمصافحة الفنان المصري، غير أنه غادر مكان التصوير مباشرة دون الالتفات إليها، في مشهد رآه كثيرون محرجاً لها، بينما اعتبره آخرون مجرد موقف عابر غير مقصود.

وتحوّل الفيديو إلى مادة دسمة للنقاش بين رواد السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء ما بين من هاجم عبد العزيز واعتبر تصرفه تقليلاً من قيمة الإعلامية الكويتية، وبين من دافع عنه مؤكداً أن الفنان لم ينتبه للحظة أو أنه كان مستعجلاً للخروج من المكان، خاصة أن مواقف مشابهة نُسبت له سابقاً في مناسبات عامة وأثارت جدلاً مماثلاً.

تعليق حليمة بولند

وفي تصريحات لها حول الواقعة، تعاملت بولند مع الأمر بروح رياضية، حيث أكدت أن أحمد عبد العزيز "لم يقصد التجاهل وربما لم ينتبه"، مضيفة أنها لم تشعر بأي إهانة، بل قابلت الموقف بابتسامة. وأكدت أنها تكن كل الاحترام والتقدير للفنان الكبير، واصفة نفسها بأنها من عشاق الدراما المصرية وجمهورها، الذي تعتبره داعماً أساسياً لمسيرتها الإعلامية.

كما أعربت بولند عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز كأفضل إعلامية ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي بدول الخليج خلال الدورة الحالية من مهرجان الفضائيات العربية، معتبرة أن هذه الجائزة تتويج لسنوات من العمل في الإعلام وتفاعلها المستمر مع الجمهور العربي.