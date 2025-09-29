نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار فيليبس تعرض حفرية ترايسيراتوبس نادرة في مزادها المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حفرية نادرة تقدر بملايين الدولارات

تستعد دار فيليبس للمزادات لطرح حفرية استثنائية لديناصور صغير من نوع ترايسيراتوبس ضمن مزادها للفن الحديث والمعاصر، المقرر عقده في 18 نوفمبر المقبل. ووفقًا لتقديرات الدار، قد يتراوح سعر الحفرية بين 2.5 و3.5 مليون دولار، ما يجعلها إحدى أبرز القطع التي ستجذب أنظار جامعي التحف وعشاق التاريخ الطبيعي حول العالم.

العينة التي أُطلق عليها اسم "سيرا" تعود إلى أواخر العصر الطباشيري قبل نحو 66 مليون عام، وتُعد أول ديناصور صغير كامل من هذا النوع يتم اكتشافه على الإطلاق، فضلًا عن كونها أول حفرية ترايسيراتوبس تُعرض في مزاد بالولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

اكتشاف فريد في داكوتا الجنوبية

تم العثور على الحفرية عام 2016 في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية، وهي تضم أكثر من ثلثي الهيكل العظمي الأصلي، بما في ذلك أجزاء محورية من العمود الفقري والأطراف والجمجمة. وتعتبر نسبة الاكتمال هذه نادرة جدًا مقارنة بما يُعثر عليه عادة في حفريات الديناصورات، حيث غالبًا ما تكون العظام متفرقة أو مفقودة.

مقارنة بالأسعار القياسية

رغم القيمة الكبيرة لحفرية "سيرا"، فإن تقديرها الأعلى عند 3.5 مليون دولار لا يزال بعيدًا عن الرقم القياسي العالمي المسجل في 2024، عندما باعت دار سوذبيز حفرية ديناصور ستيغوسورس أُطلق عليه اسم "أبيكس" مقابل 44.6 مليون دولار، بعد أن كان مقدرًا له 7.4 مليون فقط. هذه الفجوة تؤكد أن السوق يشهد تزايدًا في اهتمام المستثمرين وهواة الجمع بالقطع الطبيعية النادرة، مما يرفع من قيمتها بشكل غير مسبوق.

الترايسيراتوبس: أيقونة من العصر الطباشيري

يُعد الترايسيراتوبس واحدًا من أكثر الديناصورات شهرة في العالم، بفضل جمجمته الضخمة ذات القرون الثلاثة والدرع العظمي الذي يحيط برقبته. عاش هذا النوع في قارة أمريكا الشمالية خلال أواخر العصر الطباشيري، وكان من الديناصورات العاشبة الضخمة التي واجهت مفترسات عملاقة مثل التيرانوصور ريكس.

العثور على نسخة صغيرة وكاملة من هذا الكائن يمنح علماء الحفريات فرصة نادرة لدراسة مراحل نموه وتطوره، ويمنح جامعي التحف قطعة تحمل مزيجًا من القيمة العلمية والرمزية الثقافية.

اهتمام عالمي متزايد بالقطع النادرة

وقالت ميتي هايدن، رئيسة قسم المبيعات الخاصة في فيليبس، في بيان صحفي:

"لا شك أن جامعي التحف حول العالم ينجذبون اليوم بشكل متزايد إلى القطع النادرة والاستثنائية التي تتجاوز فئات الجمع التقليدية. إنهم يبحثون عن ما هو غير متوقع، وتوسيع عروضنا لتشمل عجائب العالم القديم هو خطوة طبيعية لدار فيليبس".

وأضافت:

"هناك سحر خاص في الحوار البصري بين قطعة آسرة عمرها 66 مليون عام عند عرضها إلى جانب أعمال فنية رائدة من العصرين الحديث والمعاصر".

