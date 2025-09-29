نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الخاص لمسلسل ولد بنت شايب يشعل الأجواء قبل انطلاقه على منصة Watch It في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفال كبير في مولات 6 أكتوبر

يستعد صناع وأبطال مسلسل ولد بنت شايب للاحتفال بالعرض الخاص للعمل مساء غدٍ الإثنين، في أحد مولات مدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل ساعات من عرض أول حلقتين على الجمهور. ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل رسميًا يوم الثلاثاء 1 أكتوبر عبر منصة Watch It الرقمية، التي أعلنت عن خطتها لعرض حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.

حملة دعائية مكثفة على المنصات الرقمية

أطلقت منصة Watch It حملة ترويجية ضخمة لمسلسل ولد بنت شايب عبر منصاتها الرقمية، تضمنت مجموعة من البروموهات التشويقية والبوسترات الدعائية التي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت الحملة على فكرة مبتكرة في تقديم نجوم العمل؛ حيث ظهر كل فنان على بوستر فردي على هيئة ورق "الكوتشينة"، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي، إسعاد يونس، ليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى. هذه الفكرة لاقت إعجاب الجمهور وخلقت حالة من الترقب لمتابعة أحداث المسلسل.

توقعات جماهيرية مرتفعة قبل العرض

مع اقتراب العرض الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب، تزايدت حالة الترقب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد طرح البروموهات الدعائية التي أظهرت جانبًا من الكوميديا والإثارة داخل الأحداث. وأعرب عدد كبير من المتابعين عن حماسهم لرؤية النجم أشرف عبد الباقي في دور جديد، إلى جانب عودة إسعاد يونس للدراما بعد غياب، ومشاركة ليلى أحمد زاهر في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز إنتاجات منصة Watch It هذا الموسم.

بهذا، يدخل المسلسل دائرة الضوء قبل عرضه، مع آمال عريضة من الجمهور والنقاد بأن يشكل إضافة قوية لعالم الدراما الرقمية في مصر والعالم العربي.

أبطال مسلسل ولد بنت شايب

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم:

أشرف عبد الباقي

انتصار

ليلى أحمد زاهر

إسعاد يونس

نبيل عيسى

مروان المسلماني

علاء عرفة

فادي السيد

المسلسل من تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار السيد عبد النبي، ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التلفزيونية.

زينة أشرف عبد الباقي تخوض أولى تجاربها الدرامية

تخطف المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي الأنظار بخوضها أول تجربة إخراجية لها في عالم الدراما التلفزيونية عبر مسلسل ولد بنت شايب. ورغم كونها التجربة الأولى لها في هذا المجال، فإن زينة سبق لها أن حققت حضورًا قويًا في السينما من خلال فيلم "مين يصدق".

آخر أعمال المخرجة زينة عبد الباقي

كان فيلم مين يصدق آخر أعمالها السينمائية، وشارك في بطولته يوسف عمر وجايدا منصور، مع مجموعة مميزة من الشباب. وقد تولت زينة مهمة الإخراج والسيناريو بالمشاركة مع مصطفى خالد بهجت، وشارك في إنتاجه عدد من الأسماء الكبيرة مثل أنور الصباح وأشرف عبد الباقي ومحمد عبد الوهاب. نجاح الفيلم منحها دفعة قوية لتنتقل بثقة إلى عالم الدراما.

مسلسل جديد في موسم مزدحم

مع انطلاق عرض ولد بنت شايب في الأول من أكتوبر، يدخل العمل سباق الموسم الخريفي عبر منصة Watch It، لينافس بقوة في ساحة الدراما الرقمية التي تشهد زخمًا كبيرًا.