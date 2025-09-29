علاء ولي الدين يتصدر التريند من جديد.. والجمهور يستعيد ذكرياته رغم الجدل حول تاريخ ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجم الكوميدي الراحل علاء ولي الدين قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول كثيرون أن يوم 28 سبتمبر يوافق ذكرى ميلاده، وهو ما أثار حالة من الجدل بين جمهوره ومحبيه، خاصة بعد نفي شقيقه الفنان معتز ولي الدين هذا التاريخ، مؤكدًا أن ميلاد شقيقه الحقيقي كان يوم 11 أغسطس عام 1963. ورغم تصحيح المعلومة، إلا أن حالة الحب الجارف التي يحظى بها علاء ولي الدين جعلت الجمهور يتمسك بالاحتفاء به في كل مناسبة، معتبرين أن تذكره بالدعاء والحديث عن أعماله هو بمثابة تخليد لذكراه.

مشوار علاء ولي الدين الفني بدأ عام 1985 عندما جسد شخصية "حبظلم" في مسلسل "علي الزيبق"، قبل أن يلفت الأنظار بمشاركته في فيلم "أيام الغضب" عام 1989، ثم جاءت النقلة الكبرى في مشواره عندما اختاره الزعيم عادل إمام للوقوف أمامه في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، ليتوالى بعدها ظهوره مع الزعيم في أكثر من عمل سينمائي بارز.

ورغم بدايته بأدوار ثانوية، إلا أن موهبته الكوميدية سرعان ما فرضت نفسها ليحصل على البطولة المطلقة، ويقدم مجموعة من الأفلام التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين مثل "عبود على الحدود"، "الناظر"، و"ابن عز"، إلى جانب المسرحية الشهيرة "حكيم عيون". وكان علاء يستعد لفيلم "عفريتة" الذي لم يكتمل بسبب رحيله المفاجئ، ليكون "ابن عز" آخر أعماله السينمائية.

لم يقتصر تأثيره على ما قدمه من أعمال فقط، بل امتد أثره ليشمل دعمه لعدد من الفنانين الذين أصبحوا اليوم من نجوم الصف الأول، مثل محمد سعد الذي ظهر معه في بداياته بشخصية "اللمبي"، وكذلك أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، ومحمود عبد المغني في فيلم "عبود على الحدود".

شارك علاء ولي الدين أيضًا في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها "أصل وخمس صور"، "بحار الغربة"، "أنت عامل إيه"، "الزيني بركات"، و"سر الأرض"، إلى جانب تقديمه للفوازير، كما ظهر في كليب "راجعين" للفنان عمرو دياب مع عدد من النجوم.

رحل علاء ولي الدين عن عالمنا مبكرًا لكنه ظل حاضرًا بأعماله التي تحولت إلى أيقونات كوميدية خالدة، وجمهوره ما زال يفتقده ويستعيد ضحكاته في كل مناسبة، وهو ما جعله يتصدر التريند من جديد بعد سنوات طويلة من الغياب، ليبقى واحدًا من أكثر الفنانين تأثيرًا في تاريخ الكوميديا المصرية.