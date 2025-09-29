حسين الجسمي يواصل حصد النجاح مع ألبومه الجديد HJ2025 ويشعل التفاعل عبر السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان حسين الجسمي صورة مميزة من إحدى حفلاته الغنائية التي أحياها مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث عبّر من خلالها عن مشاعره قائلًا: "نجاح بصمت، وفخر بلا غرور، وشموخ يعرف أن التواضع قمّته"، لتنهال عليه تعليقات الجمهور التي أكدت أنه يحتفل بالنجاحات المتتالية لألبومه الجديد HJ2025.

الألبوم الجديد يُعد رحلة فنية متكاملة، إذ تحوّلت كل أغنية فيه إلى قصة منفصلة تحمل طابعها الخاص في الكلمات والألحان والأداء، مما منح الجمهور تجربة استثنائية ومختلفة مع كل إصدار. وقد لاقى الألبوم منذ بدايته حالة واسعة من الترقب والتفاعل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، حتى اعتبره كثيرون واحدًا من أبرز المشاريع الغنائية العربية لعام 2025.

ومن أبرز الأغاني التي طرحها الجسمي مؤخرًا أغنية "شريط الذكريات" و"أجمل خلق الله"، واللتان تم إصدارهما عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بجانب المنصات الموسيقية الرقمية والإذاعات العربية، لتشكلان استمرارًا لرؤيته العصرية في تقديم الأغنية الخليجية والعربية بروح جديدة.

بهذا النجاح، يرسخ حسين الجسمي مكانته كأحد أهم الأصوات الغنائية العربية وصنّاع الإحساس والتجديد، ليواصل إبداعه ومسيرته الفنية التي تخطت حدود الخليج والعالم العربي نحو العالمية.