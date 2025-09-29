نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار على أعتاب بطولة مسلسل ضخم عن غزة في رمضان 2026 بإنتاج الشركة المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استعداداتها لإطلاق عمل درامي جديد من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، حيث يسلط الضوء على الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، ويتناول جوانب من الصراع العربي الإسرائيلي الذي ظل حاضرًا في وجدان الشعوب العربية لعقود طويلة.

ويجري التحضير للمسلسل على قدم وساق، إذ تم ترشيح النجم إياد نصار لتجسيد دور البطولة، بينما يتولى إخراجه المخرج السوري الليث حجو المعروف برؤيته البصرية المميزة وقدرته على تقديم أعمال تحمل رسائل إنسانية وسياسية مؤثرة ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل العمل وكامل فريقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الترشيح في وقت يواصل فيه إياد نصار حصد نجاحاته في الدراما والسينما، حيث شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ظلم المصطبة" للمخرج محمد علي، والذي ضم نخبة كبيرة من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، وضيوف شرف مميزين. وقد لاقى العمل صدى واسعًا بعدما تناول صراعات اجتماعية وإنسانية داخل إحدى القرى الريفية، في إطار درامي مثير جمع بين الصداقة والحب والسلطة والنفوذ.

أما على صعيد السينما، فقد عرض مؤخرًا للفنان إياد نصار فيلم "المشروع X" الذي جمعه بالنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني وإخراج بيتر ميمي، وشاركت فيه ياسمين صبري وعدد من الأسماء البارزة مثل أحمد غزي وعصام السقا، إضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد. الفيلم قدم جرعة عالية من التشويق والأكشن، وأكد على مكانة نصار كواحد من أبرز النجوم القادرين على التنقل بسلاسة بين الدراما والسينما.



