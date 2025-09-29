كارولين عزمي تخطف الأضواء وتتصدر تريند جوجل بعد تصريحات جريئة في "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الشابة كارولين عزمي قوائم البحث على مؤشر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، حيث أثارت تصريحاتها اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد كشفها عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية، وبداياتها في عالم الفن.

كارولين تحدثت خلال الحلقة عن اللحظة التي شعرت فيها لأول مرة بمعنى النجاح الحقيقي، مشيرة إلى أن مسلسل حق عرب كان محطة فارقة في مشوارها، إذ فوجئت بتفاعل الشارع معها وتلقيها ردود فعل قوية من الجمهور، الأمر الذي جعلها تشعر بأنها حققت "نجاح الشارع" على حد وصفها

وأضافت أن هذه التجربة غيّرت الكثير في مسارها الفني، ومنحتها ثقة أكبر للاستمرار في تقديم أدوار متنوعة.

كما كشفت كارولين عن تفاصيل أول أجر حصلت عليه من التمثيل، وكان في مسلسل الأب الروحي حيث تقاضت 45 ألف جنيه، مؤكدة أنها شعرت بالخجل في البداية عند الإفصاح عن الرقم. وأوضحت أنها قبل الدخول إلى عالم الفن عملت في حضانة أطفال وعيادة تجميل من أجل توفير المال اللازم للالتحاق بورش التمثيل، وهو ما اعتبرته خطوة ضرورية للاستعداد الجيد لمهنتها التي ما دام حلمت بها.

جدير بالذكر أن كارولين عزمي كانت ضمن أبطال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، الذي تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة وقت عرضه. المسلسل من بطولة أحمد العوضي وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم بينهم ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم وغيرهم.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية "فهد"، الحِرَفي العامل في مصنع للرخام بمنطقة شق الثعبان، والذي يهرب من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ليدخل بعدها في صراع معقد بين الحب والعمل عندما يقع في غرام "كناريا" ابنة أحد كبار التجار، لتنشأ أزمة كبيرة بينه وبين والدها.

ورغم نجاحها اللافت في موسم رمضان الماضي، لم تحسم كارولين عزمي حتى الآن مشاركتها في الموسم الرمضاني 2026، مؤكدة أنها تدرس عدة عروض لاختيار الأنسب من بينها، وهو ما يترك جمهورها في حالة ترقب لمعرفة خطوتها القادمة.

