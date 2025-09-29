نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تشعل الحماس بإطلاق التريلر الأول للموسم الثالث من The Diplomat في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت منصة نتفليكس العالمية الإعلان الترويجي الأول للموسم الثالث من سلسلتها السياسية الشهيرة The Diplomat، والمقرر عرضه في 16 أكتوبر المقبل، وسط حالة ترقب واسعة من محبي الدراما المشوقة.

الإعلان كشف مشاهد مليئة بالإثارة والتوتر، حيث تجد السفيرة الأمريكية كيت وايلر، التي تجسدها النجمة كيري راسل، نفسها في قلب عاصفة سياسية وأمنية بعد اتهامها نائبة الرئيس جريس بن، التي تلعب دورها أليسون جاني، بالتخطيط لمؤامرة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام صراعات داخلية وخارجية أكثر تعقيدًا.

وتزداد الأحداث سخونة مع وفاة الرئيس، الأمر الذي يضع زوج كيت، هال (روفوس سويل)، في دائرة الاتهام باعتباره قد يكون المسؤول عن مقتله، ما يدفع كيت لتولي أدوار لم تخطط لها أبدًا، بين مسؤوليات غير مرغوبة وعلاقات متوترة، خاصة مع وزير الخارجية أوستن دينيسون (ديفيد جياسي) والسيد الأول تود بن (برادلي ويتفورد).

المسلسل الذي أبدعته ديبورا كان، صاحبة أعمال The West Wing وHomeland، يستمر في تقديم مزيج متوازن من السياسة والدراما الإنسانية، مستعرضًا كيف تحاول كيت التوفيق بين مهامها الدبلوماسية الحساسة وحياتها الزوجية المعقدة، في وقت تتعرض فيه العلاقات الدولية لاختبارات مصيرية.

تم تصوير الموسم في عدة مواقع بريطانية بارزة مثل كوتسوولدز ولندن، إضافة إلى بعض المشاهد في باريس، مما يضفي على العمل طابعًا بصريًا مبهرًا يعزز أجواء الحبكة المشوقة.

وبجانب كيري راسل وروفوس سويل، يشارك في البطولة نخبة من الأسماء البارزة، ليواصل العمل تقديم تجربة درامية غنية بالسياسة والمؤامرات والعلاقات المتشابكة التي جعلته واحدًا من أنجح أعمال نتفليكس في السنوات الأخيرة.

