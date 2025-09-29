لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد منير تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حضر حفل زفاف ابنة شقيقته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العديد من الأهل والأصدقاء، حيث شهد على عقد القران.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد عصام مصمم الألعاب النارية، والفنان أحمد الشامي، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين.

تعاون محمد منير مع روتانا





وفي وقت سابق، طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وتميزت بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن.



تفاصيل أغنية“أنا الذي”



وأغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.