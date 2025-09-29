آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد السقا.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد السقا على طمأنة جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير بسيارته، موضحًا أن حالته الصحية جيدة وسوف يبدأ عمله اليوم، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور أحمد السقا



وكتب "السقا": "اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح ومنحنى الله حبا كثيرًا لم أكن أدركه".

وتابع: "الف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا، ومثلهم اعتذار لمن لم استطع الوصول اليه لرد الجميل، أنا الحمد لله وبفضله تمام وأبدا عملى من غدًا وقاموس اللغة كاملًا لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقى والواجب، الحمدلله من قبل ومن بعد".

آخر ظهور قبل الحادث





كان آخر ظهور علني للسقا قبل الحادث بأيام قليلة، خلال تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، حيث بدا في حالة صحية جيدة، وأكد أنه مستعد للعودة بقوة إلى الشاشة.