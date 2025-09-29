نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسكال مشعلاني: والدتي رفضت دخولي مجال الغناء لمدة 3 سنوات بسبب خوفها عليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة باسكال مشعلاني أن الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى.

تصريحات باسكال مشعلاني

وأكدت باسكال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن الجمهور المصري يقدر الفنان الطبيعي والعفوي والقريب منه، مردفة أن مصر هي سبب شهرتها في بداية حياتها الفنية كونها تركت لبنان بسبب الحروب وجاءت لمصر.

وأضافت باسكال مشعلاني، أن كل زيارة لها لمصر تشعر فيها بمحبة متبادلة من الجمهور، ما يمنحها طاقة إضافية ويحفزها على تقديم أفضل أعمالها الفنية.



وأشارت باسكال مشعلاني أن والدتها كانت رافضة دخولها مجال الغناء لمدة 3 ولكنها ضغطت عليها فوافقت بعد سنوات طويلة مبررة أن مجال الغناء به خطورة للغاية عليها ووقتها كانت طفلة صغيرة.



