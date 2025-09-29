نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسكال مشعلاني تتحدث عن أغنية "اتهرينا" وتكشف أغانيها المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المطربة باسكال مشعلاني عن نجاح أغنيتها الأخيرة «اتهرينا»، مشيرة إلى أنها عند سماعها لأول مرة شعرت بأنها تعكس إحساس الناس بالزحمة والتحديات اليومية والحروب التي تحدث في البلدان بشكل، معتبرة أن كلماتها قريبة من الواقع.

تصريحات باسكال مشعلاني



وأضافت باسكال مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أن الأغنية من ألحان محمد شحاتة وكلمات رمضان محمد، ووصفتها بأنها لذيذة وخفيفة وجديدة على مسيرتها الفنية.

وقالت باسكال، إن لديها أغنية لبنانية ستطرح قريبًا وستصورها الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أغنية أخرى من المقرر إصدارها بعد شهر، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال مميزة ومختلفة للجمهور.



