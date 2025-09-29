حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل.. عمر حسن يوسف يكشف

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان عمر حسن يوسف عن ما ورد من شائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن عودة والدته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، إلى الساحة الفنية بعد تداول صورة حديثة لها على مواقع التواصل، وذلك مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON.

وتفى عمر تلك الشائعات قائلًا: «ماما لن تعود للتمثيل، ولا حتى بنسبة 1%».



وأكد أن والدته اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة عن اقتناع كامل، واختارت حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، مشيرًا على أن تدخل البعض في حياتها الخاصة أمر مزعج وغير مبرر.



وعن الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب وجود كلب في المنزل، أكد عمر أن ربط ذلك بقرار العودة للتمثيل أمر مبالغ فيه ولا يحمل أي منطق، مضيفًا أن والدته تعيش حياة طبيعية ومستقرة وسط أسرتها ومتمسكة بقرارها النهائي.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترام العائلة الكامل لقرار شمس البارودي الذي اعتبره حاسمًا وغير قابل للنقاش.