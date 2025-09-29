موقع CNN اقتصادية: في صالون ماسبيرو الثقافي.. الفكر يُضيء عتمة الاقتصاد العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - حظي صالون ماسبيرو الثقافي باهتمام إعلامي واسع النطاق، وقد نشر موقع CNN تغطية إخبارية للقاء وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، ونشر موقع CNN اقتصادية تقريرًا مطوّلًا للقاء الدكتور محمود محيي الدين بالصالون، كما نشر موقع CNN اقتصادية مقالًا تحليليًا لمساعد رئيس التحرير أيمن صالح، أشاد فيه بالدور الذي يمكن أن يقوم به صالون ماسبيرو الثقافي في خريطة الفكر العربي المعاصر.

وقال الكاتب: “لم يكن صالون ماسبيرو الثقافي الأخير مجرّد جلسة فكرية عابرة، بل بدا كأنه منصة لاستشراف المستقبل؛ حيث قاد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية نقاشًا عميقًا حول مصير الاقتصاد العالمي، في زمن أصبح اللا يقين هو العنوان الأكبر”.

وأضاف: “لقد خرجنا من القاعة ونحن ندرك أننا لسنا أمام أزمة طارئة، بل أمام زلزال تاريخي يوشك أن ينهي النظام العالمي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتابع الكاتب: “في تلك الجلسة، لم يكن الحديث مجرد لغة أرقام، بل كان حديثًا عن مصير الإنسانية، عن مستقبل الأجيال التي ستولد في عالم مختلف تمامًا عمّا اعتدناه، هناك شعرتُ أن الفكر يمكن أن يكون سلاحًا في مواجهة الفوضى، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لفهم عالم يتداعى من حولنا”.

واستطرد الكاتب قائلًا: “إن ما منح الصالون قيمته الفريدة، هو أنّه لم يكتفِ بتشخيص الداء، بل فتح أعيننا على المفارقة التاريخية، نحن نشهد موت نظام عالمي قديم، لكننا في الوقت نفسه نرى ملامح ولادة نظام جديد”.

واستكمل: “إنّ ما يجعل صالون ماسبيرو الثقافي عظيمًا، ليس فقط حضور نخبة المفكرين، بل قدرته على أن يحوّل النقاش الاقتصادي الجاف إلى سردية إنسانية حية”.

واختتم الكاتب: “لهذا، فإن قيمة مثل هذه الصالونات لا تكمن فقط في المعرفة، بل في الأمل؛ الأمل بأننا نستطيع أن نفهم، أن نُحسن الاستعداد، وأن نشارك في رسم الملامح الأولى لعالم قادم، عالم يولد من رحم اللا يقين، فشكرًا جزيل الشكر للدكتور محمود محيي الدين على هذا الكم الهائل من المعلومات الاقتصادية والرؤى المستنيرة، كل التقدير للكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على دعوتي ودعوة CNN الاقتصادية لصالون ماسبيرو، وكل التقدير للأستاذ عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الذي أدار الصالون بحرفيته المعهودة”.