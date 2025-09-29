نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات وبناتها في ضيافة منى الشاذلي الخميس والجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمة المغربية جنات وابنتيها في لقاء خاص يذاع على جزئين يومي الخميس والجمعة المقبلين من برنامجها المذاع على قناة "ON".

تصريحات جنات:

وخلال اللقاء تتحدث جنات عن مرحلة الأمومة في حياتها، وكيف تعاملت مع بداية تلك المرحلة باهتمام بالغ حتى انعكس ذلك على مشوارها الغنائي، وفسرت أن متطلبات الأمومة بالنسبة لها كانت تقتضي التركيز حتى يطمئن قلبها.

وتحكي كيف جاءت الفرصة للحاق بموسم الصيف من خلال ألبومها الجديد "ألوم على مين" خلال اللحظات الأخيرة، حيث أن الألبوم لم يكن في خطتها.

وخلال اللقاء تشارك جنات بناتها مجموعة من الأغاني المميزة والألعاب المرحة، كما قدمت وصلة غنائية طويلة ضمت مجموعة من أغاني الألبوم الجديد، ومجموعة أخرى من أجمل الأغنيات الكلاسيكية التي أضفت على اللقاء أجواء من الطرب والمتعة.

ألبوم جنات الجديد:

وكانت جنات قد أصدرت ألبومها يوم الأربعاء الماضي، متضمنًا 9 أغنيات هي: "أشيك واحدة"، "فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"، "ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، بالإضافة إلى أغنية "النص اللي يخص" التي طرحتها قبل أسبوع من إصدار الألبوم تمهيدًا له.

وتعاونت جنات في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: ملاك عادل، أدهم معتز، سيد حسن، مدين، إسلام رفعت، تيام، وعمرو الشاذلي، فيما تولى يوسف حسين توزيع النسبة الأكبر من الأعمال.