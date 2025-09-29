نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إفتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته 21 بالسامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنطلقت اليوم على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى 3 أكتوبر المقبل.

تفاصيل الأفتتاح:

افتتح المهرجان اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان رياض الخولي رئيس المهرجان، والشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. إسلام زكي، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، عبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

استهل "اللبان" كلمته مقدما التحية والشكر لوزير الثقافة على رعايته الكريمة للمهرجان ودعمه المستمر لأنشطة الهيئة واحتضان المواهب الشابة وإبراز طاقاتها، معربا عن سعادته بانطلاق دورة المهرجان الذي بات اليوم إحدى العلامات البارزة في خريطة الفعاليات الثقافية التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويا، إيمانا منها بأن المسرح فعل جماعي حي، وجسر حقيقي بين الهواية والاحتراف، ومنصة تعطي لفرق الجمعيات الثقافية فرصة التعبير والإبداع.

وأضاف: نكرم اليوم نخبة من المبدعين والأكاديميين والفنانين الذين أثروا حياتنا الثقافية والفنية بعطائهم، سواء من الأسماء الراسخة في ذاكرة المسرح المصري، أو من الذين تركوا بصمات متميزة بأعمالهم، فضلا عن رموز رحلوا عن عالمنا لكن أثرهم باق في وجداننا، إن هذا التكريم وفاء لهم ورسالة واضحة للأجيال الجديدة بأن قيمة الفن تبقى خالدة ما بقي الإنسان.

واختتم كلمته موجها الشكر للفنان الكبير رياض الخولي رئيس المهرجان، ولأعضاء لجنة التحكيم، ولجنة المشاهدة والندوات، ورئيس تحرير النشرة، متمنيا أن تكون هذه الدورة إضافة حقيقية لمسيرة المهرجان، وأن تحقق هدفها الأسمى في أن يظل المسرح بيتا للإبداع وفضاء للحوار والوعي والجمال.

كلمة الفنان رياض الخولى:

أما الفنان رياض الخولي، رئيس المهرجان، فوجه الشكر لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة وكافة القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدا أن اهتمام الوزارة به يعد التزاما حقيقيا لدعم طاقات الموهوبين، وفتح المسارح أمام أحلامهم، وإتاحة الفرصة لكل صوت جديد أن يسمع، ولكل موهبة أن تجد طريقها إلى الضوء.

وأوضح أن "الهواية هي البذرة الأولى للاحتراف، وأن المسرح لا يزدهر إلا بقلوب مؤمنة به وأرواح صادقة في عطائها، قائلا: نهدي هذه الدورة لكل شاب وشابة جعلوا من خشبة المسرح منبرا للحرية والحياة والجمال، خاصة وأنها تحمل اسم شاعر ومسرحي كبير هو نجيب سرور، الذي ارتبط اسمه بصدق الكلمة وجرأة الموقف وإخلاصه للفن، وترك إرثا باقيا من الفكر والحرية والإبداع سيظل حاضرا في وجدان المسرح المصري والعربي.

ويذكر أن بدأت فعاليات الحفل الذي أخرجه الفنان محمد جابر، بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان والفنان الكبير الراحل نجيب سرور، ونبذة عن العروض المشاركة، من مونتاج وإخراج محمد شومان. وقدم الحفل أماني عمارة.

وتواصلت الفعاليات مع تكريم الفنان رياض الخولي رئيس المهرجان، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والفنانين، وهم: د. نبيلة حسن، محمد الصاوي، حنان يوسف، ألفت إمام، د. سامية حبيب، عماد العروسي، والمخرجين هشام عطوة، محمد حجاج، والموسيقار د. محمد حسني، بالإضافة إلى تكريم اسم كل من المخرج الراحل السيد فجل، والفنان الراحل محمد شوقي.