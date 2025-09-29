شاهيناز تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان إيد في إيد دويتو مع «عز الاسطول»...ڤيديو

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت المطربة «شاهيناز» أغنية وطنية جديدة بعنوان "إيد في إيد"، دويتو مع المطرب «عز الاسطول»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية «إيد في إيد» من كلمات «د. محمد ابراهيم رشيد»، وألحان وتوزيع «آدم حسين»،و المستشار الإعلامي «عصام ميلاد نصرالله».

وتشهد الأغنية أول تعاون فني بين المطربة شاهيناز والمطرب عز الاسطول والأستاذ الجرّاح د.محمد ابراهيم رشيد.

المطربة شاهيناز

ومن الجدير بالذِكْر أن أحدَث أعمال «شاهيناز» هي: «سوا»،«ماما»، «حباني»، «على المكشوف» (تتر مسلسل بنات همام)، «برد يناير»، «الجواز»، «علمني الشقاوة»، «كده فل»، «مصرية»، «دندنة»، «قلبي بيدلع»، بالإضافة إلى دويتو «لو ناسيين أفكركوا» مع الفنان «محمد رمضان.

يقول مطلع أغنية ايد في ايد

كل واحد منا صخرة في الهرم

إحنا رمز الجود وعنوان الكرَم

وبشبابنا نفتخر بين الأمم

وف رجالنا تجتمع كل القيم

في السلام النيل بيجري ف دمِّنا

وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم

روسنا مرفوعة بعزة مجدنا

خطوة خطوة يعلي بنيان الوطن

واسم مصر ينكتب فوق القِمَم

إيد ف إيد نبني وطننا ومجدنا

والهلال ويا الصليب يحموا الهرم

في السلام النيل بيجري ف دمِّنا

وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم

روسنا مرفوعة بعزة مجدنا