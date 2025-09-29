نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تراهن على الدراما الاجتماعية في "قسمة العدل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها أحدث صورها من كواليس مسلسلها الجديد «قسمة العدل»، والذي تخوض من خلاله أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

إيمان العاصي تروج لـ مسلسل قسمة العدل

ونشرت إيمان عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صورًا من موقع التصوير، ظهرت فيها مع الفنان رشدي الشامي الذي يجسد شخصية والدها ضمن أحداث العمل، لتمنح جمهورها لمحة أولية عن أجواء المسلسل.

قصة مسلسل قسمة العدل

بدأ تصوير المسلسل منذ عدة أسابيع استعدادًا لعرضه قريبًا، وتدور أحداثه حول قضية حساسة تتمثل في المساواة في الميراث بين الأبناء من الجنسين، وما يترتب على ذلك من خلافات داخل الأسرة، وتأثير هذه الفكرة على حياة الفتيات والمجتمع بشكل عام.

أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم: خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، علاء قوقة، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

تفاصيل مسلسل قسمة العدل

ويُعد «قسمة العدل» محطة جديدة في مسيرة إيمان العاصي، حيث يركز المسلسل على ما يمكن أن تثيره هذه القضية من صراعات بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على انعكاسات هذه الخطوة على حياة الفتيات بشكل خاص، ليضع العمل المشاهد أمام تساؤلات فكرية واجتماعية جريئة.