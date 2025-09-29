الارشيف / فن ومشاهير

إطلالة ساحرة تضع نيرمين الفقي في صدارة نجوم مهرجان الغردقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة نيرمين الفقي في حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثالثة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مميزة جمعت بين الأناقة والاختلاف، لتصبح واحدة من أبرز اللحظات التي شهدها المهرجان في أيامه الأخيرة.

أحدث جلسة تصوير لـ نرمين الفقي 

وظهرت نرمين الفقي في جلسة تصوير جديد بإطلالة راقية مرتدية فستان طويل دون اكمام من اللون الفيروزي وتركت خصلات شعرها منسدله ووضعت مكياج يبرز جمال ملامحها 

إطلالة نيرمين الفقي تضعها في صدارة نجوم مهرجان الغردقة

وجاء حضور نرمين الفقي اللافت لم يكن فقط على السجادة الحمراء، بل أيضًا من خلال دورها الفعال كعضو لجنة تحكيم ضمن فعاليات هذه الدورة التي جمعت نخبة من صناع السينما ونجوم الفن من داخل مصر وخارجها.

وحرصت نيرمين على مشاركة جمهورها تفاصيل هذه اللحظة المميزة بجلسة تصوير جديدة، تميزت إطلالتها بالرقي والبساطة ما جعلها محط أنظار الحاضرين، ويأتي ظهورها في مهرجان الغردقة ليضيف بريقًا خاصًا إلى مسيرتها الفنية، حيث حصلت علي مسؤولية التحكيم في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة. 

مهرجان الغردقة لسينما الشباب دورته الثالثة 

اختتم مهرجان الغردقة لسينما الشباب دورته الثالثة مساء اليوم بعد ستة أيام من العروض والندوات التي جمعت صناع السينما ونجوم الفن، انطلقت الفعاليات يوم 25 سبتمبر، وكان حفل الافتتاح على شاطئ البحر الأحمر بحضور قيادات من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، إلى جانب نجوم مثل نيكول سابا ومي سليم ونيرمين الفقي ورانيا فريد شوقي.

شهدت هذه الدورة مشاركة 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء والفيلم السياحي، وقد ترأس لجان التحكيم نخبة من الأسماء البارزة بينهم الموسيقار راجح داود والدكتورة غادة جبارة والدكتور يوسف الملاخ، إلى جانب مخرجين وفنانين من روسيا وألمانيا والبحرين والعراق وإيطاليا.

 

