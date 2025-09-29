د. إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين يقدمان حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يوم الخميس 2 أكتوبر، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، حيث يقدّم حفل الافتتاح كل من الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين.

يُعد د. الكرداني من أبرز مقدمي المحافل الدولية، حيث قدّم حفلات الأمم المتحدة والمسرح التجريبي لسنوات، كما شارك في تقديم دورة النجمة نبيلة عبيد بمهرجان الإسكندرية عام 2020.

أما غادة شاهين فهي ناقدة وصحفية سينمائية، حاصلة على دبلومات متخصصة في النقد الفني والترجمة، وتدرجت في العمل الصحفي حتى أصبحت نائب رئيس تحرير مجلة "إيليت"، كما شغلت مناصب مختلفة في المهرجان وصولًا إلى منصب المدير الفني حاليًا.

من المنتظر أن يشهد الحفل تكريم عدد من رموز السينما المصرية والعربية، إلى جانب العرض الافتتاحي لأحد الأفلام المشاركة.

