بالصور.. «أكاديمية الفنون» تعلن إطلاق مسابقة لكتابة النصوص لمسرح العرائس

القاهرة - محمد ابراهيم - اقامت اكاديمية الفنون مؤتمرا صحفيا بقاعة ثروت عكاشة للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس.



وفي كلمته قال الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان: يسرني اليوم إعلان انطلاق الدورة الأولى التأسيسية لمهرجان القاهرة لمسرح العرائس، الدورة التي تحمل اسم الفنان جمال الموجي، والتي تمثل تحقيقًا لحلم طال انتظاره بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب والتفاني. يأتي هذا الحدث المهم تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتحت الإشراف المباشر والدائم من قبل الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، التي كانت الداعمة الأمينة والقوية لهذا المشروع منذ فكرته الأولى.



وأضاف محسب: أتقدم بوافر الشكر والامتنان للدكتور محمود فؤاد صدقي، المدير التنفيذي للمهرجان، ولفريق العمل الذين كانوا الجسر الرابط بين الرؤية والواقع، كما وجه الشكر إلى كل من: دكتور مصطفى سلطان رئيس لجنة المشاهدة واختيار العروض، أعضاء اللجنة المتميزين وهم: الفنان محمد عنتر، الفنانة عزة لبيب، الناقد والشاعر محمد بهجت، الدكتورة رانيا بدر.



وكشف محسن عن رؤية المهرجان: فهي تقوم على إيماننا العميق بأن فن العرائس فن متجدد يحمل أبعادًا إنسانية وثقافية عالمية. ونسعى في هذا المهرجان من خلال عروضه غير التنافسية إلى: إحياء التراث الفني للعرائس وتجديده بما يلائم العصر، بناء جسور تواصل وحوار بين الأجيال والثقافات المختلفة، توثيق الممارسات التقليدية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الحاضر والمستقبل.



وصرحت الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون في كلمتها: ان فن العرائس فن هام جدا وكنت مواظبة على حضور عروضه مع والدي الله يرحمه وانا طفلة وكان يخلق لدي حالة من التفاعل مع العرائس وحصل لي صدمة حين اكتشفت ان العروسة هناك شخص ما يحركها.

وأضافت غادة ان مصر رائدة منذ سنوات في هذا الفن وكان يجب علينا إعادة هذا الفن لأنه جزء من تشكيل وجداننا فعرض مثل «الليلة الكبيرة» أثر في العديد من الأجيال، ولكن مصر مازالت رائدة بشبابها الذي يمتلكون الأفكار الجديدة لهذا الفن.



وأشارت غادة إلى ضرورة التفكير في كيفية ابعاد أطفالنا عن عيوب العاب الموبايل والسوشيال ميديا ولضرورة دراسة سيكولوجية الطفل وكيفية تعامله مع التكنولوجيا الجديدة وكيف نخاطبه بعقلية هذا العصر من خلال استاذتنا ي معهد فنون الطفل وقسم العرائس داخله وطلاب الدراسات العليا الملتحقين به.



واستعرضت غادة بداية فكرة المهرجان من الدكتور حسام محسب حينما كان عميدا لمعهد الطفل طرح عليها الفكر ومنذ ذلك الوقت اتخذت الاكاديمية مجموعة من الخطوات استعدادا لهذا اليوم بداية بإنتاج عروض مسرحية ونحط عرائس خاصة بها وصولا لتنفيذ مهرجان لهم يخاطب كل العاملين بالمجال وليس لأكاديمية الفنون فقط وأعلنت غادة ان الاكاديمية تسعى إلى ان تكون الدورة الثانية من المهرجان تحت العباءة الدولية بإذن الله.



وقال غادة اننا بدأنا الفعاليات قبل الاطلاق الرسمي للمهرجان من خلال مجموعة من الورش والموائد المستديرة والماستر كلاس ووجهت غادة الشكر إلى كل الجهات الإنتاجية والثقافية المشاركة معنا في المهرجان سواء وزارة التربية والتعليم أو مركز ثقافة الطفل أو مسرح القاهرة للعرائس



من جانبه أعلن الدكتور حسام محسب عن اطلاق مسابقة اكاديمية النون لكتابة النصوص لمسرح العرائس وفتحها امام كل المصريين والعرب بأفكار تواكب هذا العصر ثم أقيمت فقرة جمعت بين مذيعة مسرح نهاد صليحة «بمبة» ومقدم المؤتمر الطفلة فريدة سمير للحديث عن اهم فعاليات وعروض المهرجان: حيث إن لدينا خمس موائد قدمنا منها اربعة وتبقى واحدة ستقام يوم السبت القادم بالإضافة 16 ورشة عمل تم تقديمهم على مدار شهرين تحت إشراف المهندسة هبة بسيوني والمهندس محمود الطوبجي، المسؤولين عن لجنة الورش والتي تقدم لها 478 متدرب تم قبول 306 للمشاركة بها.



وأعلنوا أيضا عن إنه سيتم توقيع ثلاث كتب في مجال العرائس وهم: الإبداع في مسرح العرائس للأستاذ الدكتور محمد زعيمة، أصابع الخيال للأستاذ حسن الحلوجي، مسرح العرائس بين الواقع والطموحات للدكتور عمرو دوارة.



وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في الدورة الأولى من المهرجان: الفنان القدير جمال الموجي والمهداة اسمه الدورة الأولى، الفنان الراحل صلاح السقا، الفنان الراحل ناجي شاكر، الفنان الراحل فكري أمين، الفنانة القديرة فوزية عبد اللطيف، الفنان القدير رفعت الشربيني، الفنان القدير محمد عبد الله، الفنانة القديرة بهيجة عمارة، الفنان القدير محمد كشك، الفنانة القديرة آيات خليفة، الفنانة القديرة علوية عبد الفتاح.



ووجه صدقي الشكر إلى كل أعضاء اللجنة العليا وإلى الشركاء الذين ساعدونا في إقامة هذه الدورة وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، اللواء خالد اللبان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأستاذ أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي للمسرح، الأستاذ المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الدكتور أسامة محمد على مدير مسرح القاهرة للعرائس، المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الأستاذة ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والشركة الهندسية لنظم الحماية، والإعلامي محمد بدر رئيس وكالة eama الاعلامية.



وقد وجهت الدكتور مي مهاب نائب مدير المهرجان الشكر إلى كلا من: الدكتورة ريم هيبة أستاذ الديكور بفنون جميلة، والفنان حنا حبشي على اهدائهما تصميم وتنفيذ العروسة «بمبة» لإدارة المهرجان، وإلى القائمين على التحريك والأداء الصوتي دعاء حسام الدين ومساعدها اليمني صدام العدلة.



وفي ختام المؤتمر الصحفي قامت اللجنة التنفيذية بتوزيع شهادات تكريم إلى الأطفال الذين شاركوا وتدربوا في ورش المهرجان ولكل مقدمي الورش خلال الفترة الماضية وهم: ورشة الإضاءة التي قدّمها الفنان عز حلمي، ورشة الأراجوز مع الفنان ناصر عبد التواب، ورشة خيال الظل مع الفنان أيمن حمدون، ورشة عرائس الإسفنج الفم المتحرك مع الفنان أحمد نعيم، ورشة الرسم الهندسي والتنفيذي للعرائس مع الفنان رؤوف كمال، ورشة الحكي للأطفال مع الفنان شاكر سعيد، ورشة تشكيل عروسة مصغرة بعجينة السيراميك مع الفنانة ياسمين حسب الله، ورشة الألعاب المسرحية مع الفنان صدام العدلة، ورشة المصغرات مع الفنانة عبير سعد الدين، ورشة الميكانيزم وتقنيات العرائس مع الفنان يوسف مغاوري، ورشة تحريك العرائس مع الفنان ياسر عبد المقصود، ورشة النحت بالطين الأسواني مع الفنان محمود الطوبجي، ورشة الكتابة المسرحية مع الفنان محمد عسكر، ورشة تنفيذ ملابس العرائس مع الفنانة رانيا محمود، ورشة تصنيع عرائس للأطفال مع الفنانة نسمة إبراهيم، ورشة تصميم الديكور لمسرح العرائس مع المهندسة أميرة عادل، ورشة الرسم الهندسي وتنفيذ العرائس، مع الفنان رؤوف كمال، قصر ثقافة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ورشة لتعليم وتصنيع وتحريك عروسة التنورة، قدّمها الفنان عمرو حمزة في قصر ثقافة قنا، ورشة تصنيع وتنفيذ عرائس الماريونت من إعادة التدوير، مع الفنان محمد التنجيري، في إقليم القناة وسيناء الثقافي – فرع ثقافة السويس، ورشة الألعاب المسرحية، دربتها الفنانة دينا سيد في قصر ثقافة طنطا، ورشة الميكانيزم وتقنيات العرائس، مع الفنان يوسف مغاوري في قصر ثقافة بني سويف، والماستر كلاس في الأزياء من تقديم الفنانة نرمين سعيد، وماستر كلاس في الإخراج ودمج العرائس من تقديم الفنان عادل الكومي.



الجدير بالذكر ان اخر ماستر كلاس اقيمت أمس كانت من تقديم الفنان عبد الحميد حسني عن أثر التكنولوجيا الرقمية على فن خيال الظل، وقريبا سيتم اقامة ورشة في قصر ثقافة الانفوشي خاصة بتصنيع العرائس بالورق الاوريجامي تدريب الفنان محمد الايكيابي.



