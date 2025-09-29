انطلاق مؤتمر "بيت الدراما القصيرة" بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق منذ قليل مؤتمر بيت الدراما القصيرة في قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من صناع الدراما والمهتمين بالمجال، حيث ألقى المخرج أحمد صالح الكيلاني، المشرف العام على منصة "The Snake Orama"، كلمته الافتتاحية مؤكدًا أن الدراما القصيرة أصبحت شكلًا فنيًا معاصرًا يفرض نفسه، ويلبي حاجة العصر إلى محتوى سريع ومكثف وذو تأثير مباشر.

وخلال المؤتمر، أعلن الكيلاني عن الأعمال التي أنجزتها المنصة بالفعل، ومنها:

"آخر القادمين" (مسلسل مصري – 60 حلقة) بطولة سعيد المختار و50 مبدعًا ومبدعة، إخراج أحمد صالح الكيلاني.

"الوسواس" (مسلسل أردني – 60 حلقة) بطولة ساري الأسعد، إخراج كارو آراراد.

"أوفيس بوي" (مسلسل مصري – 60 حلقة) بطولة زياد زعتر، إخراج إبراهيم فرج.



كما كشف قائمة الأعمال القادمة التي تستعد المنصة لإنتاجها، ومنها: كنا حبايب – خيط رفيع – خطأ شائع – القناع (أردني) – الوشاح (عراقي) – المخطوطة (لبناني) – الوصية الأخيرة – سكان الظل – ساكن قصادي.

وأشار الكيلاني إلى أن المنصة أنجزت كذلك المسابقة الأولى لدعم صناع الأفلام القصيرة، حيث تم اختيار خمسة أفلام قصيرة سيتم الإعلان عنها رسميًا في حفل إطلاق المنصة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار دعم الصناع المستقلين.

وأكد أيضًا أن المنصة تعمل حاليًا على دبلجة الأعمال العربية إلى اللغة الصينية والعكس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب من خلال الفن والدراما.

واختتم المشرف العام كلمته بالتأكيد على أن منصة "The Snake Orama" ستكون البيت الجامع للدراما القصيرة، مرحبًا بكل المبدعين وأصحاب الأفكار والرؤى الجديدة للانضمام إلى مسيرتها.

The Snake Drama.. رؤية جديدة للدراما القصيرة



تعد منصة The Snake Drama مبادرة درامية ناشئة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الدراما القصيرة عربيًا، عبر تقديم محتوى احترافي بميزانيات إنتاج مرنة، وإتاحة الفرص أمام المواهب الجديدة في الكتابة، التمثيل، والإخراج. وتسعى المنصة إلى إنتاج عشرات المسلسلات القصيرة خلال الفترة المقبلة، لتصبح أول منصة عربية متخصصة في ما يعرف بـ "الريل دراما".

أهداف المؤتمر



يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الدراما القصيرة كأحد أشكال الإنتاج الفني المعاصر، وفتح نقاش حول آليات دعم المواهب الشابة في مجالات التمثيل، الإخراج، الكتابة، والتقنيات الفنية. كما يسعى لتعزيز التعاون بين صناع الدراما العرب، وخلق فرص جديدة لتسويق الأعمال عربيًا ودوليًا، بما يساهم في تقديم محتوى منافس ومتنوع للجمهور.