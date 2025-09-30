نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم تودّع أشرف زكي بكلمات مؤثرة بعد استقالته من النقابة: "الداعم الأقرب لنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة غادة إبراهيم عن حزنها العميق عقب إعلان الدكتور أشرف زكي استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدة أن رحيله عن موقعه يمثل محطة فارقة في تاريخ النقابة.

وكتبت غادة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "خسارة للفنانين ولنقابة المهن التمثيلية.. سيظل دكتور أشرف زكي النقيب والصديق والزميل الأقرب لنا، والداعم وصاحب المواقف النبيلة مع الجميع. لا أعرف كواليس قراره أو تفاصيل موقعه الجديد، لكن أتمنى أن يجد فيه راحته النفسية واستقراره بعيدًا عن الأعباء والضغوط. له مني كل الحب والاحترام، ولن أنسى مواقفه معي طوال مشواري مع النقابة، شكرًا دكتور أشرف."

وجاء تعليق غادة إبراهيم بعد ساعات من إعلان الدكتور أشرف زكي انتهاء مهمته داخل النقابة، حيث أكد في بيان رسمي أنه أدى واجبه على أكمل وجه على مدار سنوات وصفها بأنها من أجمل أيام عمره.

وقال زكي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي ليكمل من بعدي زملاء آخرون المسيرة. أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص."

خطوة استقالة أشرف زكي فتحت بابًا واسعًا للتعليقات من الفنانين الذين حرصوا على توجيه رسائل تقدير وامتنان لمسيرته الطويلة، مؤكدين أن النقابة ستظل مدينة له بما قدمه من جهد وعطاء.

