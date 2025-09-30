نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "جنووو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة ساندي خطف الأنظار وإثارة الحماس بين جمهورها بعد إعلانها عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة "جنووو"، والتي تُعد ثالث أغاني ألبومها المنتظر "شكرًا على إمبارح".

منشور ساندي

وكشفت ساندي أن الأغنية ستُطرح قريبًا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في خطوة تزيد من ترقب محبيها لموعد الإصدار الرسمي بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغاني السابقة من الألبوم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”: "جنووو" ثالث أغنية من ألبومي الجديد “شكرًا على امبارح”.. قريبًا جدًا على قناتي الرسميه على يوتيوب، عشان تبقوا عندكم علم".

الألبوم، الذي يحمل عنوان "شكرًا على إمبارح"، يُعد واحدًا من أبرز مشاريع ساندي الغنائية في الفترة الأخيرة، حيث مزجت فيه بين الجرأة الموسيقية والكلمات القريبة من القلب، مقدمةً لجمهورها تجربة فنية مختلفة تحمل بصمتها الخاصة، وتأتي أغنية "جنووو" لتكمل سلسلة من النجاحات التي حققتها ساندي، بعدما استطاعت أن تثبت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات البوب في العالم العربي بفضل أسلوبها العصري وقدرتها على التجديد.

النجمة الشابة اعتادت أن تُفاجئ جمهورها بطرح أغنيات تحمل موضوعات متنوعة وألحانًا غير تقليدية، وهو ما جعلها تكتسب شعبية واسعة بين فئة الشباب بشكل خاص.

ومن المتوقع أن تحقق أغنية "جنوو" أصداء قوية فور طرحها، خاصة وأنها تحمل أجواء مرحة ومختلفة تتماشى مع شخصية ساندي الفنية التي تميل دائمًا إلى تقديم جرعات من الطاقة والإيجابية في أعمالها.

الجدير بالذكر أن ساندي لم تكتفِ بالترويج عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بل حفزت جمهورها بعبارات مليئة بالحماس والتشويق، ليصبح العد التنازلي لطرح الأغنية حدثًا منتظرًا.

وينتظر عشاقها الكشف تفاصيل الفيديو كليب الخاص بـ "جنوو" وما إذا كانت ستظهر فيه بإطلالة جديدة تخطف الأضواء كما اعتادت في أعمالها السابقة.