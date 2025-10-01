سارة تعلن انفصالها عن حسام عاشور رسميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - انفصال قائد النادي الأهلي الأسبق

أعلنت سارة، زوجة حسام عاشور قائد النادي الأهلي الأسبق، عن انفصالها الرسمي عن زوجها بعد سنوات طويلة من الارتباط، مؤكدة أن العلاقة بينهما ستظل قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل حفاظًا على مصلحة أبنائهما.

وقالت سارة في تصريحات خاصة:

"كل شيء قسمة ونصيب.. حدث الانفصال الرسمي بيني وبين حسام عاشور، وسيظل الاحترام قائم بينا لرعاية أولادنا".

بهذا التصريح تكون قد أنهت حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول علاقتهما، مؤكدة أن الانفصال تم بصورة ودية بعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التزام الطرفين بتحمل مسؤولياتهما تجاه الأبناء.

أسطورة الأهلي وصاحب الرقم القياسي في البطولات

لا يمكن الحديث عن حسام عاشور دون التطرق إلى مسيرته الاستثنائية داخل القلعة الحمراء، حيث يعد اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ النادي.

نجح في حصد 36 بطولة مع الأهلي خلال مسيرته الطويلة.

توزعت إنجازاته بين 12 لقب دوري ممتاز، و11 بطولة إفريقية، و10 ألقاب سوبر محلي، و3 بطولات كأس مصر.

خاض 511 مباراة رسمية بالقميص الأحمر، ليصبح أحد أعمدة الفريق على مدار أكثر من 15 عامًا.

عُرف عاشور بانضباطه الكبير داخل المستطيل الأخضر، حيث لم يترك أي بطولة محلية أو قارية إلا وشارك في كتابة تاريخها، ليصبح بحق أحد رموز الجيل الذهبي للأهلي.

أزمة الاعتزال والخلاف مع إدارة الأهلي

رغم إنجازاته الكبيرة، إلا أن نهاية مشوار حسام عاشور مع الأهلي لم تكن على نفس الدرجة من التوهج. فبعدما أبلغته الإدارة بعدم الحاجة إلى خدماته، عرضت عليه عدة امتيازات في حال الاعتزال، أبرزها:

إقامة مباراة اعتزال كبيرة تليق بتاريخه.

الظهور والعمل ضمن قناة النادي.

فرصة للسفر للخارج من أجل المعايشة في المجال الفني أو الإداري.

غير أن الأمور لم تسر كما هو متوقع، إذ خرج عاشور في فيديو علني انتقد فيه إدارة الأهلي بسبب التأخير في تنفيذ الاتفاق، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة. وردت الإدارة بقرار تغريمه، قبل أن تسحب جميع الامتيازات التي كان من المقرر تقديمها له، لتغلق صفحة امتدت لسنوات من العطاء.

لاحقًا، قرر عاشور التراجع عن الاعتزال بشكل رسمي، لينتقل إلى الاتحاد السكندري لفترة قصيرة، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخرًا بعد مسيرة طويلة ومليئة بالبطولات.

بين الملاعب والحياة الشخصية

خارج المستطيل الأخضر، عُرف حسام عاشور بحياة أسرية هادئة إلى حد كبير، لكن إعلان زوجته الانفصال مؤخرًا أعاد اسمه إلى الواجهة من جديد، هذه المرة من باب الحياة الخاصة. ومع ذلك، أكدت سارة أن الاحترام سيبقى هو الرابط الأساسي بينهما، خصوصًا في ظل وجود الأبناء، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في إبعاد حياتهما الشخصية عن دائرة الخلافات الإعلامية.

عاشور بين المجد والجدل

رحلة حسام عاشور تظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية؛ لاعب حطم الأرقام القياسية في عدد البطولات، وقاد الأهلي في فترات ذهبية،لكنه أنهى مشواره وسط أجواء من الجدل بعد أزمته الشهيرة مع الإدارة.

واليوم، ومع إعلان انفصاله الرسمي عن زوجته، يعود اسم عاشور للواجهة مرة أخرى، لكن يبقى سجله الكروي شاهدًا على أن قائد الأهلي الأسبق سيظل أحد أساطير القلعة الحمراء وأكثر لاعبيها تتويجًا عبر التاريخ.