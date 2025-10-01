محمد منير عن نجاح أغانيه الأخيرة و" ضي": "الناس كانت عطشانة لأغنية حلوة وضي نجاحها مذهل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الكينج محمد منير أسباب حالة النشاط الفني ونجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا مثل "ضي" و"أنا اللي غنت"، قائلًا: "النشاط ده متوقع، لأن الناس، وأنا شخصيًا، متعطشين لأغنية حلوة، مقابل الأغنية شبه السطحية التي تحقق نجاحًا سريعًا وغير دائم، وبالتالي كنت مقررًا بيني وبين نفسي ومع الشركة المنتجة التي تعاقدت معها، أن أطرح عملًا فنيًا جديدًا كل شهر".

تصريحات محمد منير



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كل شهر أغنية جديدة، استغرقت وقتًا في دراستها والتجهيز لها، خاصة أن المناخ العام غير قادر على صناعة أغنية حلوة، ومن ثم الناس كان عندها استعداد ومسافة شوق للأغنية العادية، الجادة، والمنعشة في نفس الوقت".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل لا يزال الفنان محمد منير ينتظر نجاح الأغنية الحلوة؟ زمان كان الشريط هو المعيار، لكن الآن الوضع مختلف بقياس السوشيال ميديا والمشاهدات، فهل لا يزال منير ينتظر نجاح الغنوة؟.



رد قائلًا: “المشاهدات ليست دلالة أو دليل، وليست معنى تطبيقيًا لنجاح الأغنية. صحيح أنني أحقق أعداد مشاهدات كبيرة، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام الكبيرة دليلًا على النجاح أو نهايته، لأن الأغاني الجادة قد تستغرق أوقاتًا وأوقات حتى يستوعبها الناس، لأن مساحة الجهل في مجتمعنا تُبطئ من نجاح الأغنية إلى حد كبير حتى تُستوعب”.



وعن أكثر الأغنيات التي نجحت له، قال: “ماقدرش أحدد أغنية بعينها، لأن محطات النجاح عندي كبيرة. مثلًا: (حدوتة مصرية) كانت ناجحة، و(ليلة يا سمرا)، و(شبابيك)، وألبوم (شبابيك) من أحلى الألبومات التي ظهرت في العقود الماضية، و(إزاي)... حتى وصلت لأغنية (ضي)”.



وعن أغنية "ضي"، قال: “أغنية فيها علامات استفهام كبيرة، لأن النجاح اللي حققته يُوصف بأنه مذهل، وهو نجاح شعبي عالي”.

محمد منير: مصطفى حدوتة شاعر رائع وأساويه بكبار الشعراء لأن سنه مايجبش حدوتة زي دي



وعن اختيار تجربة "ضي"، قال: "أول ما شفت السيناريو، تأكدت إن (ضي) هي الحدوتة المصرية، هي حدوتة النيل، وأسوان، والأقصر، وقطر الصعيد، ولو بطلنا نحلم نموت. هذا الشاب (ضي) كان يتعرض لحالة من التنمر لأنه نشأ في مجتمع أسمر، وكان ألبينو – عدو الشمس – وبالتالي نشأ وسط مجتمع يتميز بسمار اللون، وكان التنمر طبيعي، لأن رحلة أسرته كانت رحلة مصرية".



وأشاد منير بفريق العمل قائلًا: “هيثم دبور وكريم الشناوي قدّموا تجربة جديدة على السينما المصرية، ودي مش أول تجربة ليا كرابط، عملت ده قبل كده في فيلم (أحلى الأوقات) مع المخرجة القديرة هالة خليل، وفيلم (السيد رامبو)، وبعض المسلسلات اللي تناولت شخصية محمد منير”.



وختم حديثه قائلًا: " هذه الأعمال بيشعرني بنوع من الزهو والفرحة، مقدرش أوصفه".



وأشاد منير بكلًا من إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة قائلًا: " إيهاب عبد الواحد عامل لحن رائع ومصطفى حدوتة شاعر شاعر شاب لكنه أنا اساويه بكبار الشعراء الذين مروا في حياتنا لأن التجربة ماتطلعش منه في هذا السن".