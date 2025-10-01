نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا شاماميان: مصر نقطة تحول في مسيرتي وأحب الأغاني التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة لينا شاماميان، إنّ مصر كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، وخلال لقائها مع منة عامر، عبر راديو إنرجي 92.1 في برنامج "سيبها دايرة"، قالت: "كنت اسافر كثيرًا لأوروبا ولكن عدت إلى مصر واستقريت بها مع عائلتي أثناء كورونا، وكانت مصر البلد الوحيد تقريبًا الذي استمر فيه النشاط الفني، فحضرت مهرجان الجونة، ثم غنيت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020، وكانت تلك البداية لعلاقتي المختلفة مع مصر".

تصريحات لينا شاماميان



وعن اختفائها لفترة مؤخرًا، قالت: "لقد تعرضت لأزمة صحية كبيرة بسبب عقار كورونا في 2020، جعلتني أتوقف لفترة وعقبها تعرضت لحادث فهذا كان سبب الإختفاء المؤقت"، وأكملت: " حرصت على تقديم أغنية سينجل وعدم تقديم ألبوم كامل خلال السنوات الماضية بسبب أن الألبوم يحتاج لجهد كبير".



وقالت: "اختياري لأغاني التراث لإعادة تقديمها يأتي من منطلق حبي للأغنية" وعن تقديمها لتترات عدد من الأعمال الدرامية، قالت: "أني أكتب أغنية لعمل ما يكون مختلف تمامًا عن أي تجربة آخرى".