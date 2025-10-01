نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حميد الشاعري يقدم "نسرح في زمان" الأغنية الدعائية لفيلم "فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الكابو حميد الشاعري مساء أمس العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته النجوم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب.

وشهدت القاعة مفاجأة خاصة للجمهور مع ظهور الشاعري بأغنيته الجديدة "نسرح في زمان" ضمن أحداث الفيلم، وهي الأغنية الدعائية للعمل، حيث لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور، خاصة أن كلماتها انسجمت مع رسالة الفيلم وأحداثه، لتجسد حالة فنية مميزة جمعت بين أصالة صوت حميد وألحان وتوزيع جيل جديد من الموسيقيين.

تفاصيل الأغنية

الأغنية كتبها سارة سعيد، ولحنها هيثم نبيل، ووزعها وايلي، بينما قام بمهام الميكس نور عباس والماستر زووم، وتولى الإنتاج الصوتي طاهر فوزي، لتكون نتاج تعاون متكامل جمع أجيالًا مختلفة في عمل فني واحد.

تصريحات حميد الشاعري

وعقب العرض، أعرب حميد الشاعري في تصريحات صحفية عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، واصفًا العمل بأنه "ممتع وراقي ويحمل مشاعر صادقة ورسائل إيجابية بدم خفيف"، مؤكدًا أن السينما الحقيقية يجب أن تلمس القلوب، وهو ما وجده في هذا العمل. وأضاف أنه شعر بفرحة كبيرة وثقة حين شاهد تفاعل الجمهور مع الأغنية، معتبرًا أن ذلك انعكاس لوصول الرسالة الفنية بصدق.

وأشار الشاعري إلى أن التعاون بين أجيال موسيقية مختلفة ساعد في خروج الأغنية بشكل يناسب كافة الأذواق، معبرًا عن امتنانه لردود الفعل القوية التي لمسها من الجمهور أثناء العرض.

تفاصيل فيلم “فيها إيه يعني”

الجدير بالذكر أن فيلم "فيها إيه يعني" هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمرو رشدي حامد، ومن تأليف الثلاثي مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإنتاج أحمد الجنايني.

"فيها إيه يعني" يشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب، الفنانة القديرة ميمي جمال، فيما يُعد العمل آخر ظهور فني للفنان الراحل سليمان عيد.