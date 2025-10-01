فن ومشاهير

بالصور.. بسمة بوسيل تتألق في أسبوع الموضة بباريس

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت النجمة المغربية بسمة بوسيل خلال مشاركتها فى فعاليات أسبوع الموضة بباريس، حيث ظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وجمعت بين الأناقة والغموض، مرتدية بدلة سوداء أنيقة مع قبعة مزينة بالريش ونظارة شمسية داكنة أضفت لمسة جريئة وعصرية على مظهرها.

 إطلالة بسمة بوسيل 

 

وخطفت حسناء الغناء بسة بوسيل الأنظار بإطلالتها الأنيقة حيث ارتدت بدلة سوداء كلاسيكية عكست حضورًا قويًا ولمسة من الفخامة، ونسقتها مع نظارة شمسية سوداء كبيرة منحتها مظهرًا غامضًا وجريئًا، وزادت الإطلالة تميزًا بإكسسوار رأس فاخر يزينه الريش الأسود، في لمسة درامية توحي بأجواء عروض الأزياء الراقية، أما القلادة البسيطة فكانت كافية لتضيف لمسة أنثوية رقيقة، في حين جاء المكياج البرونزي البراق وتسريحة الشعر المنسدلة ليكملا المظهر بكامل الأناقة والثقة.

 

وحرصت بسمة على مشاركة متابعيها هذه اللحظات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة صور لها من الحدث، وظهرت فى إحداها وهى تمسك بجريدة ما يعكس حضورها الراقي وسط أجواء الموضة العالمية.

 

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها وقدرتها على لفت الأنظار بأسلوب راق وخاص، حيث تأتى هذه الإطلالة ضمن سلسلة مشاركات ناجحة لبسمة بوسيل فى المناسبات العالمية، التى أثبتت من خلالها أنها ليست فقط فنانة متميزة، بل أيضًا أيقونة موضة تمتلك ذوقًا فريدًا وجاذبية خاصة على السجادة الحمراء.

نبذة عن بسمة بوسيل 

 

وتعد حسناء الغناء بسمة بوسيل من أبرز الأصوات النسائية على الساحة الفنية العربية، حيث استطاعت أن تفرض حضورها بخامة صوتها المميزة وأدائها العاطفي الراقي، وقد حقق ألبومها الأخير "حلم" نسب استماع ومشاهدات قياسية عبر مختلف المنصات الرقمية، ما يؤكد نجاحها الجماهيري المتصاعد وثقة جمهورها في اختياراتها الفنية.

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

