السبت.. مناقشة "عالقون في الشبكة" لـ منى رضوان في مكتبة ديوان بمصر الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الكاتبة والمهندسة منى رضوان لمناقشة مجموعتها القصصية الجديدة، "عالقون في الشبكة: قصص من زمن يحكمه الـ AI "، الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر، في مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر.

يقدم الكتاب رؤية تنبؤية جريئة للعلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا، ويسلط الكتاب الضوء على التغيرات الجذرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على حياتنا.



وتستثمر رضوان، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، خبرتها لتغوص في تفاصيل واقعنا ومستقبلنا القريب؛ المجموعة تمزج ببراعة بين الواقعية والفانتازيا لتعرض مشاهد يومية مألوفة، لكن بعين ناقدة لا تخلو من مسحة سخرية، كاشفة المفارقات التي جلبتها التكنولوجيا، من الأجهزة الذكية إلى مفهوم الـ "ميتافيرس".



وتتنوع عناوين القصص لتؤكد اتساع نطاق الموضوعات المتناولة، من العلاقات الإنسانية إلى الهوس بالشبكات، إذ تشمل المجموعة قصصًا مثيرة للانتباه مثل: "إيميل حلزوني"، "مدينة الواي فاي"، و"كشري الميتافيرس"، وصولًا إلى قصة "الخاطبة الذكية".

يُذكر أن منى رضوان، لها مقال أسبوعي في "روزاليوسف" وسبق لها إصدار عدة أعمال منها رواية "هانية وأزواجها التمانية"، كما صُنفت ضمن أكثر السيدات المؤثرات في مجموعة Women Of Egypt لعام 2024.