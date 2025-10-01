نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير: "همي مصر تعيش في أمان.. والزمن سرقني من فكرة الأسرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الكبير محمد منير عن أبرز محطات مسيرته الفنية وجوانب من حياته الشخصية، مؤكدًا أن أكثر ما يشغله هو مستقبل مصر، مشددًا على رفضه للحرب وتمسكه بأن تعيش البلاد في أمان وسلام دائمين.

تكوين الأسرة

وأوضح منير خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، أنه لم يعرف معنى تكوين أسرة في حياته الخاصة، معتبرًا أن الزمن حرمه من ذلك، لكنه يرى أن الوطن يظل دائمًا أولويته الكبرى.

كواليس حدوتة مصرية

واسترجع الكينج كواليس عدد من أشهر أعماله، مشيرًا إلى أن أغنية "حدوتة مصرية" بلغت تكلفتها وقت إنتاجها نحو 4500 جنيه، وهو مبلغ اعتُبر كبيرًا في تلك الفترة، لافتًا إلى أن المخرج يوسف شاهين منحه مساحة كاملة للتصرف في موسيقاها، وهو ما جعله يكتسب درسًا مهمًا بأن جوهر الأغنية يكمن في الصوت واللحن وليس في الاستعراضات، كما كشف أن أغنية "برا الشبابيك" كانت مُعدة في الأصل لتُقدم بصوت عبد الحليم حافظ.

كما توقف منير عند أغنية "علي صوتك بالغنا" التي كتبتها الشاعرة كوثر مصطفى، موضحًا أنه قدّمها بعد أحداث المركز التجاري العالمي لمواجهة موجة الخوف من الإسلام، وأنه غناها في عدة دول من بينها البرازيل وبلجيكا وألمانيا.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد منير أن مشاعره صادقة وقريبة، مشيرًا إلى أن فقدانه لأصدقائه يترك أثرًا عميقًا بداخله، حيث لم يتردد في السفر إلى ميونخ لحضور جنازة صديقه المقرب "بونجا"، الأمر الذي لاقى تقدير أصدقائه الألمان.