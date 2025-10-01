نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك عبد العزيز تكرم د عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة الملك عبد العزيز اليوم الأستاذ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجامعة التي شملت جولة ميدانية للتعرف على أحدث إمكانياتها في مجال التدريب الإعلامي.

جولة لعمرو الليثي داخل الجامعة

وقام رئيس الاتحاد بجولة داخل مرافق الجامعة، اطلع خلالها على أحدث الاستديوهات المتطورة التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية السعودية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الإعلامي ويعزز حضور المملكة في المحافل الدولية.

ورافق رئيس الاتحاد في جولته عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور أيمن باجنيد، الذي قدم شرحًا عن البرامج الأكاديمية والتدريبية التي توفرها الكلية، ودورها في تخريج جيل إعلامي مؤهل تقنيًا ومهنيًا.

منع عمرو الليثي درع الجامعة

وفي ختام الزيارة، أقامت الجامعة حفلًا لتكريم رئيس الاتحاد، ومنحه درع الجامعة تقديرًا لجهوده الكبيرة في تطوير الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون المشترك بين مؤسساتها الإعلامية، وإبراز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة الدولية.

وأكدت الجامعة أن هذا التكريم يعكس حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية، ويأتي في إطار رسالتها لدعم الإعلام المسؤول، وتخريج كوادر قادرة على خدمة أوطانها ومجتمعاتها.