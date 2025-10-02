نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب: مسلسل "لينك" يتعمق في مشكلات تمس كل بيت مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم سيد رجب تفاصيل مسلسله الجديد "لينك" الذى يجمعه بالنجمة رانيا يوسف، ويتواصل تصويره مشاهده على قدم وساق تمهيدًا لعرضه على قناة dmc ومنصة watch it خلال الأيام القليلة المقبلة مؤكدًا أن العمل ينطلق من قضية النصب الإلكتروني ليتم تسليط الضوء بعدها العديد من المشكلات الموجودة في كل بيت مصري.

فكرة مسلسل لينك

وأوضح سيد رجب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية لمسلسل "لينك" تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، قال: "تتعرض أموالي للسرقة، وكذلك أموال رانيا يوسف، ونظرًا لأننا نسكن في عمارة واحدة، نبدأ في السعى وراء استعادة أموالنا، ولكن العمل لا يقتصر على قصة سرقة الأموال، بل يتخذ منها مدخلا دراميا لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعمق.

وتابع سيد رجب:"مع الدخول في أحداث مسلسل "لينك" تنكشف علاقات اجتماعية متعددة، منها علاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الجار بجاره، وكذلك علاقة الصديق بصديقه، كما نطرح من خلال العمل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشباب، مثل الإدمان، بالإضافة إلى طموحات بعضهم المفرطة التي قد تدفعهم إلى طرق خاطئة وتتحول إلى مشكلة حقيقية".

أبطال مسلسل لينك

مسلسل "لينك" يشارك في بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

وأكدت شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال مسلسل "لينك" يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال تطرح قضايا اجتماعية تلامس الجمهور المصري والعربي، على غرار أعمالها السابقة مثل: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.