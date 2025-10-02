ياسر فرج يكسّر الغياب الطويل ويعود للدراما بـ "وتر حساس 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد غياب دام خمس سنوات عن الساحة الدرامية، أعلن الفنان ياسر فرج عن عودته للشاشة من جديد من خلال الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس".

ياسر فرج ينضم لـ ابطال مسلسل "وتر حساس 2"

ونشر ياسر فرج خبر عودته عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلنًا بدء تصوير أول يوم له في العمل، وعبّر عن امتنانه الكبير لجمهوره قائلًا: "الحمد لله، أول يوم تصوير في مسلسل وتر حساس 2، وبفضل دعواتكم وكلامكم الجميل، ربنا كرمني بدور هيرجعني تاني إن شاء الله".

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

مسلسل وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة استوديوز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج وحسن بلاسى، يشارك فى بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.

ياسر فرج يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية 5 سنوات

سبق، كشف ياسر فرج، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة ٥ سنوات، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فيلم يستحق المشاهدة، بشكركم جدًا علي البوست الجميل ده، وسعيد ان فيه كتير شافو مسلسل اهل الدنيا وفاكرينه مع إنه من وقت طويل جدًا، وبشكر كلي اللي علق علي البوست إيجابي أو سلبي مش مشكله اتمني ارجع تاني، وهرجع ان شاء اللّٰه، أنا اختفيت نحو خمس سنين بسبب مرض زوجتي اللّٰه يرحمها (مش كرونا ) وانشغالي مع اولادي في الظروف الصعبة دي، ويمكن ده اللي بعدني جدًا عن شغلي،وأصبح الرجوع مش سهل، لكن راجع باذن اللّٰه".

آخر أعمال ياسر فرج

وكان آخر أعمال ياسر فرج هو مسلسل القاتل الذي أحبني الذي عُرض عام 2022، وضم نخبة من الفنانين منهم: رمزي وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ورانيا منصور ودنيا ماهر ومحسن منصور ومحمد أبوداود ولقاء سويدان وصلاح عبد الله ووفاء سالم، ومن تأليف صلاح عربي، ومن إخراج عمرو عابدين.