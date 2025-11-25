تامر هجرس يقلب الطاولة بدور غير مسبوق مع محمد سعد في "عيلة دياب ع الباب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حسم الفنان تامر هجرس تعاقده رسميًا على المشاركة في فيلم "عيلة دياب ع الباب"، ليعود إلى السينما من خلال عمل جماهيري جديد يجمعه لأول مرة بالنجم محمد سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم "جوازة توكسيك" داخل دور العرض.

تفاصيل شخصية تامر هجرس

وكشف هجرس في تصريحات خاصة أنه يقدم في الفيلم شخصية كوميدية مختلفة تمامًا عمّا اعتاد الجمهور رؤيته منه، موضحًا أن الدور يحمل تفاصيل جديدة وتحديات تمثل نقلة في مشواره الفني. وأكد أن تصوير مشاهده سيبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

ابطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب محمد سعد وتامر هجرس، كوكبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، هيدي كرم، دنيا سامي، نور إيهاب، بالإضافة إلى الفنانة الشابة تُوانا ابنة الفنانة رانيا منصور، مع الاستعداد لضم أسماء أخرى قريبًا. العمل من تأليف ورشة كتابة «فايف برودكشن» وإخراج وائل إحسان.

اخر اعمال تامر هجرس

ويأتي تعاقد هجرس على الفيلم الجديد بعد ظهوره اللافت في "جوازة توكسيك" الذي شارك في بطولته مع ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة وغيرهم، حيث تناول الفيلم قصة حب تواجه تحديات عائلية معقدة، وحظي بردود فعل واسعة من الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا.

