زوجة أحمد العيسوى بعد تعرضه لوعكة صحية: خرج من المستشفى وحالته مستقرة

القاهرة - محمد ابراهيم - ايناس عز الدين زوجة أحمد العيسوى تكشف تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت الفنانة ايناس عز الدين زوجة الفنان أحمد العيسوى وكيل ثانى نقابة الموسيقيين عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات مدينة نصر.



أحمد العيسوى يعاني من جلطة في المخ

واوضحت ايناس في تصريحات صحفية أن الفنان أحمد العيسوى عاني من جلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، مما تسبب في تنميل باليد والقدم في الجانب الأيسر من جسده، وقالت: الحمد لله والشكر لله على كل حال، وخرج اليوم من المستشفى.

الحالة الصحية لـ أحمد العيسوي

ويخضع العيسوي حاليًا للرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الدعاء والدعم من زملائه ومحبيه في الوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني والنقابي.



إيناس عز الدين تشكر مصطفى كامل

ووجهت ايناس الشكر لكل لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة على وقوفهم بجانبه خلال تلك الأزمة.

اخر اعمال إيناس عز الدين

وكان اخر اعمال إيناس عز الدين هو مسلسل «أفراح إبليس 3» من بطولة جمال سليمان، إيناس عزالدين، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبورية، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبدالغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.