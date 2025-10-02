شاهد.. موعد عرض مسلسل "لينك" على dmc

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض قناة "dmc"، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، مسلسل "لينك"، وهو من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

أحداث مسلسل لينك

المسلسل يعرض في تمام الساعة السابعة مساء، وهو دراما تشويقية جديدة، وتدور أحداثه حول "بكر" وهو موظف بسيط خرج على المعاش، يحلم فقط أن يعيش ما تبقى له بمكافأة نهاية الخدمة وفجأة تتغير حياته رأسًا على عقب عندما يضغط على "لينك" بالخطأ فيفقد كل أمواله، من هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة لا عن النقود.

وخلال الأحداث، يضطر "بكر" إلى التعاون مع جارته اسما رغم خلافاته معها لاستراجاع أموالهم ويقودهم القدر إلى شاب خبير في عالم الهاكينج وفي رحلتهم للبحث عن أموالهم، يكتشفون الكثير من الأسرار وتقع العديد من الأحداث.

أبطال مسلسل لينك

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، وآخرين، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.