فن ومشاهير

ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى

0 نشر
0 تبليغ

  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 1/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 2/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 3/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 4/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 5/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 6/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 7/8
  • ليلى علوي تدعم أهل فلسطين أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت النجمة ليلى علوي رسالة دعم قوية لأهل فلسطين خلال حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسمها على مسرح مكتبة الإسكندرية، برئاسة الناقد السينمائى الأستاذ الأمير أباظة.

 

 

وقالت ليلى علوى أثناء كلمتها: “اتمنى السلام لبلدي ووطني العربي ولأهل فلسطين”

 

يُذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، بداية من السابعة مساءً مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.

 


يقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

 

 

يلقي رئيس المهرجان الأستاذ الأمير أباظة كلمته، ثم يتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، يليها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

 

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

31beeedcb2.jpg
c995b2626c.jpg
ea9c8b9266.jpg
fb52f01001.jpg
adab0a0f5b.jpg
eaabbbedec.jpg
6dfe9525d2.jpg
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا