البرومو الرسمي لـ" لينك" يشعل منصات التواصل الاجتماعي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق البرومو الرسمي لمسلسل "لينك "، بطولة النجمة رانيا يوسف والنجم سيد رجب، تفاعل كبير وشعبية واسعة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما طرحته الشركة المنتجة وقناة Dmc عبر حساباتها الرسمية.

وتصدر برومو مسلسل "لينك"، جميع صفحات السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدة الـ ٢ مليون مشاهدة خلال أقل من ساعتين من طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي.

إثارة وتشويق وغموض في برومو لينك

ملاحظات البرومو

تضمن برومو مسلسل لينك، مشاهد خاطفة، أظهرت خيوط تشويقية من أحداث المسلسل.

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل لينك، والمقرر عرضه حصريا على قناة Dmc بالإضافة لمنصة watch it، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

أبطال مسلسل لينك

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، آية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.