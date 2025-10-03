عاجل- مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع: الحلقة الأولى وأحداث أروهان بك الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع: الحلقة الأولى وأحداث أروهان بك الكبرى

نجاح مسلسل المؤسس عثمان خلال المواسم السابقة جعله واحدًا من أبرز الأعمال التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي. فكل حلقة من حلقات المؤسس عثمان كانت تلقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعشق الجمهور متابعة تفاصيل الأحداث والشخصيات. ولم يقتصر تأثير المؤسس عثمان على المشاهدين فقط، بل لفت أيضًا انتباه النقاد الذين أشادوا بالإنتاج الضخم وجودة التصوير والملابس التاريخية. ومع اقتراب انطلاق الموسم السابع، يزداد حماس الجمهور لمشاهدة أحداث جديدة من المؤسس عثمان، خاصة مع ظهور وجوه جديدة وصراعات أكثر إثارة.

أبرز أحداث الموسم السابع من المؤسس عثمان

يأتي المؤسس عثمان الموسم السابع في إطار درامي تاريخي مشوّق، ومن المتوقع أن يشهد الجمهور العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة، أبرزها:

تصاعد الصراع بين قبيلة الكاي والمغول.

كشف خيانات وأسرار خطيرة تقترب من عثمان نفسه.

فتح بلاد الأناضول ومدينة بورصة على يد أروهان.

مواجهة التتار وتوسيع التحالفات السياسية مع القبائل المجاورة.



موعد عرض الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

تم تأجيل عرض الحلقة الأولى من المؤسس عثمان الموسم السابع إلى الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وستُعرض مترجمة على قناة دوت الخليج الجزائرية الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، كما يمكن مشاهدتها بجودة عالية على منصة قصة عشق الإلكترونية.

أبطال الموسم السابع من المؤسس عثمان

ينضم للموسم السابع نخبة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم:

ميرت يازجي أوغلو

شكري أوزيلديز

عائشة جول جوناي

محاسن مرابط

مصطفى كيرانتيبي

جيهان أونال

نجاح المواسم السابقة وردود الفعل

منذ انطلاق مسلسل المؤسس عثمان عام 2019، حقق نسب مشاهدة مرتفعة على قناة ATV التركية، كما تصدرت حلقاته ترند منصات التواصل الاجتماعي في أكثر من دولة عربية. ويتوقع المحللون أن يحافظ الموسم السابع من المؤسس عثمان على نفس النجاح، خاصة مع إدخال وجوه جديدة وأحداث أكثر تشويقًا.

آراء الخبراء

يشير خبراء الدراما التركية إلى أن الموسم السابع من المؤسس عثمان سيزيد من تفاعل الجمهور على منصات التواصل، حيث ستتصدّر حلقاته الترند فور العرض. ويركز الموسم الجديد على استراتيجيات فتح المدن والتحالفات السياسية للعثمانيين، ما يجعل مشاهدة المؤسس عثمان الموسم السابع أكثر تشويقًا ويجذب جمهورًا جديدًا من محبي الدراما التاريخية.

النقاد

إلى جانب النجاح الجماهيري، لفت "المؤسس عثمان" الانتباه أيضًا من الناحية النقدية، حيث أثنى النقاد على عمق الحبكة الدرامية والتوازن بين الأحداث التاريخية والخيال السينمائي، ما جعل المسلسل تجربة مشاهدة ممتعة لكل الأعمار. كما ساهمت الموسيقى التصويرية والمؤثرات البصرية في تعزيز أجواء الإثارة والتشويق، الأمر الذي جعل كل حلقة حدثًا بحد ذاته. ومع بدء الموسم السابع، يترقب الجمهور بشغف رؤية كيفية تطور الصراعات الداخلية والخارجية لشخصيات المسلسل، خاصة مع ظهور وجوه جديدة وقصص جانبية قد تغير مسار الأحداث، ما يعزز من توقعات أن يكون الموسم الأكثر إثارة وتشويقًا حتى الآن.