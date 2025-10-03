شمس البارودي تعلن توقفها عن الاحتفال بعيد ميلادها: "افتقدت البهجة برحيل حسن يوسف"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها قرارًا مؤثرًا بالتوقف عن الاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق الرابع من أكتوبر من كل عام، مشيرة إلى أن هذه المناسبة لم تعد تحمل أي ملامح للفرح بعد رحيل زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وكشفت شمس البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها أبلغت أبناءها وأحبابها وأخت زوجها الحبيبة فاتن يوسف، بعدم رغبتها في تنظيم أي احتفالات أو مظاهر فرح بيوم ميلادها، مؤكدة أن الفنان الراحل حسن يوسف كان هو صاحب الفضل في إدخال البهجة على قلبها في هذا اليوم، وأن غيابه جعل المناسبة تفقد معناها بالنسبة لها.

وأضافت الفنانة المعتزلة أن قرارها لا يقتصر على الامتناع عن الاحتفال فقط، بل إنها أوصت أبناءها وأقاربها بأن يتحول هذا اليوم إلى مناسبة روحانية، تُقرأ فيها آيات القرآن الكريم وتُرفع الأدعية للراحل، خصوصًا يوم 29 أكتوبر الذي يوافق ذكرى وفاته، مشيرة إلى أن الدعاء وذكر الله هما ما يخفف عنها وطأة الفقد.

ولم تُخفِ شمس البارودي مشاعر الشوق والحنين لزوجها الراحل، حيث اختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة كتبت فيها: اشتقت إليك.. فعلى من لا يشتاق؟ علمني كيف يموت الحب؟ أسأل الله الثبات على الحق والرضا بالقضاء، وأن نكون جميعًا من عباده السعداء.

ويُذكر أن شمس البارودي واحدة من أبرز نجمات جيلها في السبعينيات والثمانينيات، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة قبل أن تعتزل الفن وتلتزم بارتداء الحجاب، فيما شكل زواجها من الفنان حسن يوسف قصة حب استمرت لعقود طويلة حتى رحيله، تاركًا أثرًا بالغًا في حياتها.