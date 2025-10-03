القاهرة - محمد ابراهيم - Kuruluş Osman 195.. مفاجآت نارية في الموسم السابع لمسلسل المؤسس عثمان على قناة دوت الخليج TV.

تعرف على تفاصيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195، مواعيد العرض على قناة دوت الخليج TV، وأبرز التغييرات في طاقم العمل مع مفاجآت كبرى ونهاية ملحمية مرتقبة.

مفاجآت صادمة بانتظار الجمهور

يترقب عشاق الدراما التركية والعربية انطلاق الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان، العمل التاريخي الذي خطف الأضواء منذ موسمه الأول وحافظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات متابعة في تركيا والعالم العربي.

ومع بداية الجزء الجديد، يعد صناع المسلسل جمهوره بالكثير من المفاجآت الدرامية والتغييرات التي قد تقلب مسار الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال جدد يشعلون الأحداث

شهد الموسم السابع تغييرات جذرية في فريق العمل، حيث يغيب النجم بوراك أوزجيفيت عن دور عثمان الذي ارتبط به لسنوات، ليترك المجال أمام وجوه جديدة مثل ميرت يازيجي أوغلو وبيركان سوكولو ومراد أونالمش.

هذه الإضافات تعِد الجمهور برؤية مختلفة مليئة بالصراعات والمعارك، بينما يستمر حضور بعض الأسماء المخضرمة لإضفاء قوة أكبر على العمل.

مواعيد العرض الرسمية

تنطلق الحلقة الأولى يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وتعرض الحلقات أسبوعيًا كل أربعاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، عبر شاشة قناة ATV التركية، مع إعادة بثها مترجمة على قناة دوت الخليج الجزائرية.

ويمتد الموسم السابع على 195 حلقة كاملة، لتكون رحلة طويلة من الدراما التاريخية المليئة بالأحداث الملحمية.

ليلة النهاية تقترب

يحمل هذا الموسم طابعًا استثنائيًا، كونه يمثل ختام قصة عثمان بعد ستة مواسم متواصلة من النجاح الساحق.

الجماهير تتساءل: كيف سيكتب صناع العمل المشهد الأخير؟

وهل سينجح الجزء السابع في الحفاظ على نفس مستوى الإثارة حتى اللحظة الأخيرة؟

مكانة خاصة للدراما التاريخية التركية

يواصل "المؤسس عثمان" ترسيخ مكانة الدراما التاريخية التركية، إذ يجمع بين الحقائق التاريخية وأجواء الدراما المشوقة التي تمنح المشاهد إحساسًا بالواقعية والإثارة.

ويرى النقاد أن نجاح العمل يعود إلى هذا المزج الذكي بين التاريخ والخيال، مما جعله يحتل مكانة استثنائية لدى الجمهور.