سامح حسين من مهرجان الإسكندرية السينمائي: "فيلم استنساخ حالة فنية استثنائية.. ولدينا جمهور واعي ومثقف"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد اليوم الجمعة، أولى أيام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تحمل اسم النجمة “ليلى علوي”، ندوة لتكريم الفنان سامح حسين، عن فيلمه الأخير “استنساخ”.

أعرب سامح حسين عن سعادته الكبيرة بتجسيد شخصية 'يونس العربي' في فيلم 'استنساخ'، واصفًا أنها من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأكثرها إرهاقًا له على المستويين النفسي والجسدي. وأشار إلى أن العمل يتميز بحالة بصرية وذهنية مختلفة.

وتطرق سامح حسين إلى الجدل الذي أثير حول الفيلم قبل عرضه مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحًا أن السيناريست عبدالرحيم كمال كان قد اعترض فقط على لقطتين، وليس على مشهدين كاملين كما أشيع.

وأكد سامح حسين أن النجاح يعتمد على حسن استخدام المتاح، وقال: "أنا دائمًا أقول إن النجاح حسن استخدام المتاح. فالسيناريست عبدالرحيم كمال عنده القدرة على كتابة الفيلم على مقاس المزاج العام، لكنه اختار أن يقدم عملًا مختلفًا'. وأضاف: 'أنا أحيي مهرجان الإسكندرية على اختياره لفيلم استنساخ".

وأشار سامح حسين إلى أن النجاح لا يقاس فقط بعدد المشاهدات، قائلًا: "أنا لا أحب كلمة نجاح فيلم وفشل فيلم، لأن النجاح يعتمد على عوامل كثيرة. نحن نراهن على أن لدينا جمهورًا واعيًا ومثقفًا، وهذا ما رأيته في نجاح برنامج قطايف".