استعدوا لمغامرة درامية جديدة.. 'ورد وشوكولاتة' ينطلق 30 أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة يانجو بلاي لطرح عملها الدرامي الأحدث "ورد وشوكولاتة"، الذي يضم نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، في مقدمتهم محمد فراج وزينة، حيث حُدد موعد عرض الحلقة الأولى ليكون في 30 أكتوبر 2025.

حبكة مشوقة تبدأ بالحب وتنتهي بالصراع

البرومو التشويقي للعمل، الذي أطلقته المنصة مؤخرًا، حمل بين مشاهده أجواءً غامضة وعبارات مؤثرة، أبرزها جملة محمد فراج: "كل وردة وليها شوكها.. وكل حكاية وليها جرحها"، الإعلان كشف خيوط درامية متشابكة تبدأ من قصة حب حالمة بين شخصيات العمل.

ثم تتبدل الأوضاع لتأخذ منحى أكثر قتامة، حيث يدخل الأبطال في صراعات نفسية وعاطفية معقدة تقودهم إلى مواجهات قاسية ومصائر غامضة، وما لفت الانتباه في البرومو ظهور زينة في مشاهد تحمل أبعادًا درامية قوية، إذ تتعرض للعنف الجسدي، ما يعكس حجم التوتر والتقلبات التي تسيطر على الأحداث.

قصة مستوحاة من الواقع

وقصة مسلسل "ورد وشوكولاتة" ليس مجرد حكاية رومانسية تقليدية، بل عمل يسلط الضوء على التناقضات داخل النفس البشرية، حيث يكشف الوجه الآخر للعلاقات الإنسانية حين تختلط المشاعر بالآلام، فيتحول الحب إلى صراع، والشغف إلى جرح، والطمأنينة إلى قلق مستمر.

تعاون زينة وماندو العدل

وتتعاون زينة مع المخرج ماندو العدل، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذي قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي في رمضان 2017 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم "بنات الباشا" المنتظر عرضه قريبًا.

أبطال مسلسل ورد شوكولاتة

ويضم مسلسل «ورد وشكولاتة» مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان محمد فراج، وزينة، ومريم الخشت، ومها نصار، وصفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية.