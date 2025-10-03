تعرف على تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2025 عبر نايل سات وعرب سات

القاهرة - محمد ابراهيم - قناة دوت الخليج الجزائرية تعود هذا العام بتغطية مميزة لأحداث الموسم السابع من المؤسس عثمان

تُعتبر قناة دوت الخليج الجزائرية واحدة من أبرز الفضائيات العربية التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب أنظار شريحة واسعة من المشاهدين في مختلف الدول، وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والمعرفة في آنٍ واحد. فقد حرصت القناة منذ انطلاقها على أن تحمل الطابع العائلي الهادف، مما جعلها في مقدمة اختيارات الكثير من الأسر العربية.

قناة دوت الخليج الجزائرية

مميزات قناة دوت الخليج الجزائرية

وما يميز القناة أنها تبث عبر الأقمار الصناعية بشكل مجاني تمامًا ومن دون أي تشفير، وهو ما أتاح للجمهور متابعة برامجها ومسلسلاتها بسهولة كبيرة، دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة. كما أن استقبال ترددها لا يشكّل صعوبة، إذ يمكن ضبطه في معظم الدول العربية بجودة صورة وصوت عالية.

وتسعى القناة إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأذواق، حيث تجمع في خريطتها البرامجية بين:

البرامج الدينية والثقافية التي تثري معرفة المشاهد.

المواد الاجتماعية التي تلامس الحياة اليومية.

الدراما التركية التاريخية ذات الشعبية الكبيرة.

محتوى يناسب كافة الفئات العمرية من الصغار وحتى الكبار.



تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

طريقة ضبط القناة

لإضافة قناة دوت الخليج الجزائرية على جهاز الاستقبال، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار إضافة تردد جديد، وإدخال البيانات السابقة بدقة. بعد ذلك يتم البحث عن القناة وحفظها في قائمة القنوات ليصبح بإمكان المشاهد متابعة برامجها بسهولة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة دوت الخليج



ومن أبرز ما يُعرض على شاشة القناة مسلسل المؤسس عثمان، وهو عمل درامي تركي تاريخي يحكي قصة القائد عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويرصد مراحل نضاله وكفاحه من أجل بناء الدولة. وقد استطاع المسلسل أن يحقق نسب مشاهدة قياسية في العالم العربي، خاصة مع عرضه مترجمًا إلى اللغة العربية بجودة عالية.

ويُبث المسلسل أسبوعيًا مساء كل خميس في الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر.

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

مسلسل المؤسس عثمان



هذا التوقيت المنتظم ساعد الجمهور على المتابعة المستمرة لأحداث العمل دون انقطاع.