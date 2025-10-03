عاجل- أجدد مواسم "المؤسس عثمان" 2025: تفاصيل عرض الموسم السابع عبر قناة دوت الخليج الجزائرية وATV التركية

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عشاق الدراما التاريخية من جديد مع أجدد مواسم "المؤسس عثمان"، الذي أصبح أيقونة في الدراما التركية المعاصرة. يعود المسلسل بموسمه السابع خلال عام 2025 ليستكمل الملحمة التاريخية التي تحكي رحلة عثمان بن أرطغرل في تأسيس الدولة العثمانية، وسط أجواء من التشويق والإثارة والمواجهات الحاسمة.

بعد النجاح الضخم الذي حققته المواسم الستة الماضية، يواصل المسلسل جذب اهتمام الملايين في العالم العربي وتركيا، بفضل تصويره للأحداث التاريخية مع لمسة درامية ملحمية.

موعد عرض الموسم السابع من "المؤسس عثمان"

بدأ عرض حلقات الموسم الجديد يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية، حيث يُعرض العمل أسبوعيًا مساء الأربعاء في:

08:00 مساءً بتوقيت تركيا

07:00 مساءً بتوقيت القاهرة

08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 2025

ATV التركية: القناة الرسمية التي تبث المسلسل داخل تركيا بشكل حصري ودون ترجمة.

قناة دوت الخليج الجزائرية: تنقل الحلقات مترجمة إلى العربية لعشاق المسلسل في الوطن العربي، مساء كل خميس.